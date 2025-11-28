Fydriszewski estalla contra el arbitraje tras derrota con América: “Nos perjudicó mucho”

América derrotó 2-1 al Medellín en el estadio Pascual Guerrero, en juego que dio cierre a la tercera fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. El encuentro se definió en los últimos minutos con una anotación de Adrián Ramos.

El partido, dirigido por el árbitro Carlos Márquez, contó con una acción polémica durante el primer tiempo, luego de que Yojan Garcés, ya amonestado, impactara con el codo a un jugador rival, acción que no fue castigada disciplinariamente. El equipo antioqueño se quedó con 10 jugadores a los 81 minutos, tras la expulsión de Kevin Mantilla.

En la rueda de prensa posterior al partido, el argentino Francisco Fydriszewski estalló contra el arbitraje, reclamando la acción de Garcés y el manejo que le dio al desarrollo del compromiso.

“Nos sentimos muy perjudicados, porque creo que no estuvo a la altura del partido. Nos perjudicó mucho, en el primer tiempo hubo clarísimo un codazo y no hubo segunda amarilla, nada. Después las mínimas era para el equipo rival”, comentó inicialmente sobre el juez.

De Márquez, añadió: “Tenemos que ser autocríticos, pero ellos tienen que ser un poquito más, estamos en finales del fútbol colombiano y no da gusto ver que hagan tanto tiempo, que cobren tantas boludeces. No debe dar gusto para el que ve el partido por televisión. Hay que ser autocrítico y más personalidad para dirigir esta clase de partidos”.

Medellín y América volverán a enfrentarse por la cuarta fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales el próximo lunes 1 de diciembre. El juego en el Atanasio Girardot dará inicio a las 8:00PM.