Vecinos de Loma Roja temen lo peor: mujer y su hija completan más de tres meses desaparecidas

Vivienda en el sector Loma Roja, en el barrio La Manga de Barranquilla

La angustia crece en el sector de Loma Roja, en el barrio Me Quejo, sur de Barranquilla, en donde la comunidad asegura que los cuerpos de Dayana Carolina Ochoa, de 38 años, y su hija de 10, podrían estar enterrados dentro de una humilde vivienda de tablas ubicada en la carrera 25 con calle 81C. Han pasado más de tres meses sin conocer el paradero de ambas, y las sospechas recaen sobre la pareja de la mujer, hoy detenido.

Caminar por las calles polvorientas y llenas de barro del sector basta para sentir un olor putrefacto que, según los habitantes, emana de la casa donde vivía la familia. Es una de las zonas más humildes de Barranquilla, rodeada de viviendas hechas de madera y láminas de zinc, donde todos se conocen y cualquier ausencia es motivo de alerta.

“Ella nunca se iba sin avisar”

Los vecinos relatan que Dayana, de origen venezolano, era muy conocida en el sector. Cada mañana llevaba a su hija al colegio y solía conversar con quienes encontrara en el camino. Por eso, cuando dejó de aparecer de un día para otro, las alarmas se encendieron.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La comunidad afirma que la pareja de la mujer les dijo a las amigas de Dayana que madre e hija habían viajado a Venezuela. Pero ese argumento comenzó a desmoronarse cuando notaron un detalle inquietante: Dayana, quien acostumbraba enviar notas de voz por WhatsApp, dejó de hacerlo y solo respondía con mensajes de texto.

“Eso no era normal en ella”, contó una amiga, cuya identidad se reserva por seguridad. “Fue cuando empezamos a sospechar que no era ella quien contestaba”.

Un grito que aún retumba

Los habitantes del sector recuerdan un episodio que ahora cobra fuerza: una madrugada, hace más de tres meses, escucharon a Dayana gritar desesperada que la estaban matando. Nadie imaginó entonces que podía tratarse de su último pedido de ayuda.

A partir de ese momento, la rutina de Dayana cambió radicalmente: no se le volvió a ver, y su hija tampoco regresó al colegio. Las amigas insistieron en saber de ellas, pero —según relatan— el hombre se mostró controlador y preocupado por cualquier intento de contacto.

La situación se agravó cuando los familiares de Dayana confirmaron que ella no había regresado a Venezuela y que tampoco tenían noticias de su paradero. Ante la incertidumbre, viajaron a Barranquilla y se dirigieron a Loma Roja, donde los vecinos compartieron sus sospechas.

Fue entonces cuando enfrentaron a la pareja de Dayana, identificada como Luis Carlos Vengoechea. Según varios testimonios, en medio de la presión y el señalamiento de los residentes, el hombre habría confesado que asesinó a Dayana y a su hija, y que enterró los cuerpos en la vivienda.

Excavaciones sin resultados

Tras la denuncia vecinal, autoridades y comunidad iniciaron excavaciones dentro de la casa. La jornada se extendió hasta altas horas de la noche pero no lograron encontrar rastros de los cuerpos.

Los habitantes sostienen que falta cavar más y critican la respuesta tardía de las autoridades, razón por la cual muchos continúan excavando por su cuenta.

Mientras tanto, Vengoechea fue detenido y permanece bajo custodia mientras se amplía su versión de los hechos.

“Queremos encontrarlas”

La comunidad insiste en que Dayana era muy querida y respetada en Loma Roja. Hoy, lo que piden es claridad, justicia y, sobre todo, encontrar a la mujer y a su hija.

“Lo único que queremos es que aparezcan”, expresó una vecina entre lágrimas. “No podemos quedarnos con esta incertidumbre”.

Las autoridades mantienen el caso en investigación, mientras Loma Roja vive entre el miedo, la tristeza y la esperanza de que la verdad salga completamente a la luz.