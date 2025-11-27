Fiscalía confirma nueva línea de investigación por caso ‘Calarcá’

Siguen las investigaciones adelantadas por la Fiscalía por el caso de los chats de ‘Calarcá’. La Fiscal Luz Adriana Camargo reveló que habrá una nueva línea de investigación.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Camargo manifestó que la nueva línea de investigación es económica debido a la cantidad de información que se ha podido recopilar.

“Hemos encontrado una gran cantidad de información de carácter financiera que tiene que ver con el Frente 36 de las FARC, de manera que vamos a abrir también una línea de investigación financiera que viene a ser apoyada por la Delegada para las finanzas criminales”, manifestó a medios en Barranquilla.

Noticia en desarrollo...