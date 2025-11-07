Con esta estrategia el Tolima busca ser el segundo departamento productor de café

Tolima

En la actualidad, el Tolima figura como el tercer departamento productor de café en Colombia. Sin embargo, podría ubicarse todavía más arriba en el podio si todas sus exportaciones quedaran registradas como propias y no de otros departamentos.

En una sesión del Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros realizada en Ibagué, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, le pidió directamente al gerente general de la Federación, Germán Bahamón, que se modifiquen los registros de exportaciones.

“Nosotros necesitamos registrar nuestras exportaciones acá, origen Tolima. No podemos seguir registrando las exportaciones que se hacen de café en Quindío —perdón los que están aquí del Quindío—, no podemos seguirlas registrando en Risaralda; tenemos que registrarlas acá. Necesitamos su ayuda con el Ministerio; yo sé que es complejo y demás, pero tenemos que insistir, persistir y jamás desistir”, le pidió Matiz a Bahamón.

Así, el Tolima podría llegar a superar a Antioquia como el segundo departamento productor de café en el país, para lo cual se mostró dispuesto el gerente Bahamón.

“El registro de exportaciones es algo que hemos venido trabajando. El Tolima sabe perfectamente que esto es una diligencia, además, con el Ministerio, para que los productores de este departamento tengan esa posibilidad de registrar las exportaciones y que la Cámara de Comercio y Confecámaras sepan perfectamente la importancia de las exportaciones de café origen Tolima”, expresó.

La inversión anunciada

En medio de la sesión, el gerente también anunció que la Federación Nacional de Cafeteros, en cabeza de Almacafé, invertirá $1.300 millones para construir, en el primer trimestre de 2026, el Centro de Industrialización Regional del Tolima.

“Ese Centro de Industrialización Regional que estará aquí, en esta bonita sede que tiene el Comité Departamental de Cafeteros del Tolima, servirá para que todos los cafeteros tengan la oportunidad de recibir acompañamiento técnico, para que perfilen el café que ustedes producen, para que diseñen una curva de tueste para cada uno de los cafés, y para que le hagan una tostión perfecta”, indicó el gerente.

Finalmente, la gobernadora destacó la inversión de $48.000 millones para modernizar el cultivo, fortalecer la cadena productiva y abrir nuevos espacios internacionales para los cafeteros del Tolima.