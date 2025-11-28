¿Está prohibida la pólvora en Bucaramanga? Conozca las restricciones para las festividades

Bucaramanga

En el decreto 0853, la Alcaldía de Bucaramanga establece una prohibición estricta al uso de pólvora por parte de menores de edad. La norma es contundente: ni siquiera con la supervisión de un adulto está permitido que los niños manipulen este tipo de elementos.

Para los barrios de la ciudad también hay restricciones. Queda vetada la manipulación del tradicional “Año Viejo”, actividad que suele realizarse para despedir el año y que, por su riesgo, ya no podrá llevarse a cabo.

En cuanto al sector comercial, la venta de pólvora solo estará autorizada para establecimientos que acrediten registro en la Cámara de Comercio, cuenten con equipo técnico de seguridad y dispongan de sistemas de protección contra incendios. Además, se prohíbe totalmente la comercialización de pólvora y juegos pirotécnicos en el espacio público.

Este año, la Alcaldía también vetó el uso de pólvora que contenga fósforo blanco. El secretario del interior de Bucaramanga, Reynaldo Rojas, explicó las razones de esta medida.

“Por el tema que producen sonidos de muy altos decibelios, entonces también no solamente lo que puede causar quemando a un niño, por ejemplo, o a las personas, sino la afectación que puede tener a los oídos de las personas, y también hay que tener en cuenta que eso también afecta a las mascotas, a los perritos, a los gatos”, explicó Rojas.

Como es habitual que cada diciembre algunos sectores organicen eventos con quema de pólvora para dar inicio a la temporada navideña, la administración anunció que estas actividades sí podrán realizarse, pero únicamente si cumplen todos los protocolos de seguridad establecidos. Las autoridades, además, estarán facultadas para incautar y destruir la pólvora que no cumpla con la reglamentación, así como para imponer multas y sanciones económicas que van desde 1 hasta 300 salarios mínimos legales vigentes.

Con el decreto que estará vigente hasta el 13 de enero de 2026, las autoridades buscan que este año se eviten lesionados por el uso de la pólvora, pues el año anterior en la ciudad, 13 personas resultaron afectadas.