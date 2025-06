Los océanos se están oscureciendo: esta es la razón y consecuencias que puede traer para el futuro

Un grupo de científicos decidió investigar si realmente el océano se ha oscurecido en los últimos 20 años. Descubrieron que en un 21% del océano global (más de 75 millones de km²), la luz ahora se atenúa más rápidamente, lo que significa que entra menos luz al agua.

El estudio, publicado en la revista, Global Change Biology utilizó datos anuales de los años 2003 a 2022 y una resolución espacial de 9 kilómetros, analizaron cómo ha cambiado la penetración de la luz en los océanos. Como resultado, en un 9% del océano (unos 32 millones de km²), la zona fótica se ha hecho más superficial: se ha reducido en más de 50 metros en esas áreas.

¿Qué está pasando con la luz en los océanos?

Los océanos tienen una zona muy importante llamada zona fótica. Esta es la capa superior del mar donde todavía entra suficiente luz del sol o de la luna para que la vida marina realice funciones esenciales, como alimentarse, reproducirse y desplazarse. Esta zona suele extenderse hasta unos 200 metros de profundidad y es fundamental para la vida marina, ya que en ella viven el 90% de los organismos del océano.

Pero algo preocupante está ocurriendo: los océanos se están oscureciendo. Esto significa que cada vez menos luz logra penetrar a través del agua, reduciendo la profundidad de la zona fótica.

Si no hay suficiente luz, muchas de las funciones biológicas de los organismos marinos no pueden llevarse a cabo correctamente. Y eso afecta no solo a las especies individuales, sino a ecosistemas enteros y, a largo plazo, a los servicios que el océano nos brinda, como la pesca y la regulación del clima.

¿Qué provoca este oscurecimiento?

Hay varias causas posibles. Según el estudio, una de ellas es el aumento de sustancias en el agua que bloquean la luz, tales como:

Nutrientes: que pueden venir de ríos contaminados o desechos humanos.

como restos de plantas o animales. Sedimentos en suspensión: arena, arcilla u otros materiales sólidos.

Estas sustancias hacen que el agua se vea más turbia y opaca. Aunque este problema ha sido bien documentado en zonas costeras, el estudio muestra que también ocurre en áreas abiertas del océano, lejos de la costa.

Además, los cambios en la circulación de las corrientes marinas podrían estar influyendo en cómo se distribuyen estas sustancias a lo largo del planeta.

¿Por qué importa?

La luz no solo permite la fotosíntesis en organismos como el fitoplancton (base de la cadena alimentaria marina), sino que también regula el comportamiento de muchos animales. Por ejemplo:

Algunos peces y crustáceos suben o bajan en la columna de agua según la luz (lo que se llama migración vertical diel).

Algunos animales dependen de la luz para orientarse, cazar o esconderse de depredadores.

Si la luz no llega tan profundo como antes, estas conductas pueden verse alteradas, poniendo en riesgo la reproducción, la alimentación y, en última instancia, la supervivencia de muchas especies.

El estudio también resalta que se necesita más investigación para entender cómo este oscurecimiento afecta específicamente a los ecosistemas marinos y a los beneficios que obtenemos de ellos (como el pescado que consumimos o la capacidad del océano para absorber carbono).