¿Quién dominó primero el mar? Herramientas que reescriben la historia humana como la conocemos

Un nuevo estudio del equipo de investigadores de la Universidad Ateneo de Manila, publicado en el Journal of Archaeological Science, replanteó la visión tradicional sobre el origen del desarrollo tecnológico en el Paleolítico.

Su hipótesis central sostiene que, hace aproximadamente 40.000 años, las comunidades que habitaban Filipinas y el Sudeste Asiático Insular (ISEA) se movían entre islas, por lo que dominaban técnicas de navegación sorprendentemente avanzadas, comparables a las de civilizaciones que surgirían milenios después.

La evidencia que respalda esta propuesta proviene de herramientas de piedra descubiertas en Filipinas, Indonesia y Timor-Leste. Estos artefactos, analizados en detalle, apuntan a prácticas complejas de desplazamiento marítimo que anteceden por mucho a lo que la arqueología tradicional ha reconocido.

Según los autores, estos hallazgos obligan a reconsiderar la cronología del ingenio humano en la región y sugieren que los primeros navegantes de ISEA pudieron haber desarrollado conocimientos sofisticados de construcción de embarcaciones, rutas costeras y movilidad oceánica mucho antes de lo imaginado.

En desarrollo....