Desempleo en Tunja cayó al 8,7 % y registra su nivel más bajo desde 2015

Tunja

La ciudad de Tunja registró una importante reducción en su tasa de desempleo, al ubicarse en 8,7 % durante octubre de 2025, una cifra que no se alcanzaba desde el año 2015, según el más reciente informe del DANE.

Así lo destacó el profesor Jacinto Pineda, director territorial de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), quien calificó esta variación como “una noticia altamente positiva para la ciudad”.

“Tunja llegó al 8,7 %, lo que representa una disminución de dos puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2024. Esto significa que hoy tenemos 2.096 personas menos en condición de desempleo, con un total de 7.699 desempleados, una cifra que no se veía desde hace casi una década”, explicó el directivo.

Pineda señaló que el comportamiento positivo del empleo en la capital boyacense estuvo impulsado principalmente por el sector comercio, que aportó 3.877 nuevos puestos de trabajo frente al año anterior. En contraste, indicó que sectores como construcción, actividades profesionales y científicas se mantienen estancados o en retroceso.

En el caso del desempleo juvenil, el informe reveló una reducción leve, al pasar al 16,2 %, con una disminución de 0,9 puntos porcentuales, lo que indica que la mejora en este grupo no ha sido tan fuerte como en la población general.

A nivel nacional, el desempleo también mostró una reducción y se ubicó en 8,2 %, aunque el profesor Pineda llamó la atención sobre el incremento de la brecha entre hombres y mujeres, que pasó de 3,6 a 4,6 puntos porcentuales. Actualmente, el desempleo masculino es del 6,2 %, mientras que el femenino alcanza el 10,9 %.

Finalmente, el director territorial de la ESAP advirtió que otra de las cifras que generan preocupación es el aumento del trabajo por cuenta propia, que creció en 1.288 personas, reflejando una mayor informalidad. No obstante, confió en que el mes de diciembre impulse aún más la generación de empleo gracias a la alta dinámica comercial propia de la temporada.