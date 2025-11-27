Energía solar avanza en el Valle: nuevas granjas abastecerán a 35 mil hogares

En medio de la urgencia por diversificar la matriz energética, BIA Energy y Evolti anunciaron una alianza para desarrollar más de 30 megavatios (MW) de energía solar en el Valle del Cauca.

La capacidad instalada equivale al consumo promedio de 35 mil hogares y fortalece la presencia de BIA Energy como nuevo generador de energía renovable en el país.

Estos proyectos buscan entregar energía limpia y competitiva a empresas, en un escenario donde Colombia depende en un 64% de la generación hidroeléctrica.

“Esta colaboración nos permitirá integrar más de 30 megavatios de energía solar a nuestro portafolio, consolidando a BIA Energy como un nuevo generador en Colombia”, afirmó Guillermo Cajamarca, Chief Business Officer de BIA Energy.

Proyectos con impacto social y empleo local

La alianza también prioriza el impacto territorial. Evolti, empresa con presencia en Pasto, Cali, Popayán, Medellín y Bogotá, suma 21 proyectos solares en el suroccidente del país.

Según Cajamarca, en las zonas donde Evolti desarrolla las granjas “se prioriza la contratación de mano de obra local, brindando oportunidades laborales a comunidades afectadas por la violencia”.

Además, los proyectos incluyen modelos de uso dual del suelo: cultivos que coexisten entre los paneles solares, lo que diversifica los ingresos rurales y optimiza el territorio.

“Esto permite combinar generación solar con actividades agrícolas, generando ingresos adicionales para familias campesinas”, explicó el directivo.

Reducción de emisiones y transición energética descentralizada

Las estimaciones basadas en factores oficiales de emisión indican que los proyectos evitarán más de 25 mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂) al año, equivalente a sacar de circulación 5 mil vehículos particulares.

Este impacto contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los ODS 7 y 13, centrados en energía limpia y acción climática.

La alianza también se suma al desafío estructural del país: en 2024 solo entró en operación el 25% de la nueva capacidad eléctrica proyectada, presionando al sistema.