Alcaldía de Medellín fortalece sus rutas de atención contra el maltrato animal Foto: Alcaldía de Medellín

Medellín

La principal vía de respuesta inmediata es la Línea 123 Ambiental, habilitada para emergencias, animales en riesgo de muerte o casos de maltrato en flagrancia. Una vez reportada la situación, las autoridades coordinan la intervención y verificación del estado del animal.

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, reiteró el llamado a evitar el abandono, especialmente en temporada decembrina: “Los animales no son objetos ni regalos. Su cuidado es un compromiso de vida”.

Adicionalmente, la Inspección de Convivencia puede imponer multas de 5 a 50 salarios mínimos y recibe denuncias a través del portal de PQRSD o en la Casa de Justicia El Bosque.

Con estas acciones, la ciudad apuesta por seguir construyendo una Medellín protectora de la vida y por promover el uso de los canales oficiales para denunciar y prevenir el maltrato animal.