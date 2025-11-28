Cierres viales programados para este fin de semana en Medellín

Medellín

El sábado 29 se realizará el evento Parques Iluminados, en el corregimiento de San Antonio de Prado, entre las 5:00 p. m. y las 11:00 p. m., por ello, habrá cierre total de la carrera 79 entre las calles 42 y 41 sur desde las 9:00 p. m. del viernes 28 hasta las 6:00 a. m. del domingo 30.

En Altavista, para la jornada Manzanillo Recuperando Nuestro Patrimonio, se dispondrá el cierre total de la calle 5A sur entre la calle 5 sur y la carrera 89A. La restricción irá desde las 2:00 a. m. del sábado 29 de noviembre hasta la misma hora del domingo 30. El evento se desarrollará el sábado entre las 6:00 p. m. y la medianoche, con impacto en rutas integradas y presencia de tránsito.

En la comuna 12-La América, barrio Cristóbal, el Festival de Orquestas Tropicales implicará el cierre de la carrera 88 entre las calles 38 y 40, desde las 6:00 a. m. del sábado 29 hasta las 6:00 a. m. del domingo 30. La programación artística será el sábado, de 2:00 p. m. a medianoche, y generará afectación en una ruta de transporte.

En la misma comuna, en el barrio La Floresta, el Festival de la Canción requerirá el cierre de la calle 46 entre las carreras 85 y 45D, y de la carrera 86 entre calles 46 y 47, desde la medianoche del viernes 28 hasta las 9:00 p. m. del sábado 29. El evento se realizará entre la 1:00 p. m. y las 6:00 p. m., con afectación en la ciclorruta, pero sin impacto en el transporte público.

Finalmente, el Festival La Candelaria Food Fest, que tendrá lugar el viernes 28 y sábado 29 de noviembre, ocasionará el cierre de las calzadas centrales de la avenida La Playa entre las carreras 40 y 42, y entre 42 y 43. Las restricciones estarán vigentes desde las 8:00 p. m. del jueves 27 hasta las 10:00 a. m. del domingo 30. Habrá afectación en la ciclorruta y en rutas de transporte público, con acompañamiento de agentes de tránsito.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía planear sus desplazamientos y estar atentos a la señalización en las zonas de cierre.