¡Subió de nuevo! Precio del dólar en Venezuela para HOY 27 de noviembre, según BCV

Dólar HOY 3 de julio en Venezuela: tasa continua en aumento y el bolívar se devalúa, según BCV

El fin de semana pasado, la Administración Federal de Aviación de EE.UU. emitió un aviso donde alertaba sobre los riesgos bajó los que estarían los aviones que circularan cerca al territorio venezolano, debido al deterioro de la seguridad y al incremento reciente de la actividad militar en dicha zona de la región.

Luego de esto, muchas aerolíneas internacionales tomaron la decisión de suspender los vuelos que se dirigían hacia Venezuela, y muchos otros, modificaron sus rutas de vuelo. Mientras tanto, la Aerocivil colombiana solicitó a diferentes aerolíneas presentar planes de contingencia para continuar operaciones sobre este país.

Respecto esto, algunas aerolíneas como Wingo, siguieron los lineamientos solicitados con el fin de mantener sus operaciones en dicho país, mientras que otras como Avianca o Latam, decidieron suspender los vuelos planificados que tenían hacia Venezuela.

Le podría interesar: “Venezuela vive una coyuntura decisiva para su existencia como República”: Nicolás Maduro

Medida tomada por el gobierno de Venezuela

A raíz de esto, el día de hoy, 27 de noviembre, la Aeronáutica Civil de Venezuela, compartió mediante un comunicado que habían revocado los derechos de tráfico a seis aerolíneas internacionales, siendo las siguientes:

Iberia.

TAP Portugal.

Avianca.

Latam Airlines Colombia.

Turkish Airlines.

Gol.

Esto luego de asegurar que dichas entidades, acataron las indicaciones dadas por Estados Unidos, que fueron catalogadas por el gobierno venezolano como “acciones de terrorismo”. Además, luego de que el país norteamericano emitiera la alerta, el gobierno venezolano advirtió que aquellas aerolíneas que suspendieran sus actividades en Venezuela, perderían sus derechos de tráfico si no reanudaban sus operaciones en menos de 48 horas.

Respecto a la medida tomada, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), aseguró que tal decisión no era la más acertada, pues con esto solo provocarían que se reduzca más la conectividad hacía el país, que desde hace unos años, ya ha sido baja respecto a los diferentes países de la región.

Conozca más información: Venezuela revoca concesión a aerolíneas que cancelaron rutas tras advertencia de EEUU

Precio del dólar en Venezuela

Nuevamente se evidenció un incremento en el precio de la divisa nacional utilizada en el país venezolano, que como se ha convertido en una tendencia habitual, cada día que pasa se ve devaluada frente al dólar estadounidense. Para el día de hoy, tuvo un nuevo incremento, de un valor cercano a los $2 bolívares.

Según esto, y con base en la información presentada en la página web del Banco Central de Venezuela, el precio del dólar en el país bolivariano para hoy, 27 de noviembre, se estableció en los $244,6504 Bs.

Precio de diferentes divisas en Venezuela

En la página web del Banco Central, se encuentran también publicados diariamente los precios de diversas monedas de países con los cuales Venezuela mantiene relaciones. Son los siguientes:

Euro: $283,49 bolívares (Subió).

$283,49 Yuan chino: $34,56 bolívares (Subió).

$34,56 Lira turca: $5,76 bolívares (Subió).

$5,76 Rublo ruso: $3,11 bolívares (Subió).

Lea también: Aerocivil: son 1.500 pasajeros afectados por cancelación de vuelos entre Colombia y Venezuela

Precio del dólar en Colombia

El precio del dólar tuvo su segunda caída consecutiva en lo que va de esta semana, pues se presentó una diferencia de $32 pesos respecto al valor establecido el día de ayer. Por este, cayó debajo de los $3.800 pesos por primera vez en esta semana.

Según esto, y con base en la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio de la moneda norteamericana para hoy, 27 de noviembre, se estableció en $3.773 pesos colombianos.

Conozca más información aquí: ¡Importante disminución! Precio del dólar en Colombia para HOY, 27 de noviembre, según Banrep