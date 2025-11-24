Aerocivil: son 1.500 pasajeros afectados por cancelación de vuelos entre Colombia y Venezuela

La Aeronáutica Civil informó que a raíz de la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, sobre el aumento de movimientos militares en Venezuela, ya son más de 1.500 pasajeros afectados tras la cancelación de vuelos realizada por Avianca Y LATAM, aerolíneas que operan entre ambos países y cuyas decisiones fueron tomadas de forma autónoma para garantizar la seguridad de las personas y la operación.

“Esto ha desencadenado en que cinco frecuencias, hasta el momento hayan sido suspendidas y tenemos una afectación de aproximadamente unos 740 pasajeros que están afectados aquí en Bogotá, cifra similar en Caracas”, señaló el coronel Álvaro Mujica, Secretario de Seguridad Aeronáutica de la Aerocivil.

Entre tanto, las aerolíneas Wingo y Satena mantienen su operación normal hacia el vecino país.

Explican que la autoridad de aviación de Venezuela, señaló que uno de los motivos de estos movimientos militares se debe al aniversario de la fuerza aérea de ese país, asunto que influye con la presencia de Estados Unidos en las costas de esa zona.

“Nosotros corremos todas nuestras matriz de seguridad y se desarrollan estas cancelaciones o estos aplazamientos de los vuelos. Es algo que en realidad se sale del control que tiene la Aeronáutica Civil y las Aerolíneas”, indicó el coronel.

Asegura que el espacio aéreo colombiano no se ha visto afectado; y a las 9:00 de la mañana, se llevará a cabo una reunión entre la aeronáutica y las aerolíneas para adoptar medidas.