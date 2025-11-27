Dos muertos en menos de 24 horas tras accidentes en el anillo vial entre Girón y Floridablanca

Bucaramanga

El anillo vial que comunica a Girón con Floridablanca fue escenario de dos accidentes fatales registrados en las últimas 24 horas, los siniestros dejaron como saldo dos motociclistas muertos. Las autoridades de tránsito adelantan investigaciones para establecer las causas de ambos hechos, ocurridos en zonas distintas de esta concurrida vía metropolitana, que desde hace un mes no registraba accidente vial con víctimas mortales.

El primer caso se presentó cuando el motociclista, identificado como Juvenal Gómez Gamboa, de 35 años, impactó su vehículo contra un bus de servicio público perteneciente a la empresa Transpiedecuesta. Según explicó José Manuel Reinoso, director operativo de Tránsito de Girón, el choque inicial habría lanzado a Gómez violentamente contra el pavimento, causándole la muerte de manera inmediata. En el mismo hecho, otras tres personas resultaron heridas y recibieron atención médica.

“Un accidente múltiple donde se ven involucradas alrededor de cuatro motocicletas, donde lastimosamente hay tres personas lesionadas y una persona fallecida. Lamentable esta situación puesto que veníamos realizando una tarea en el cual habíamos logrado reducir la siniestralidad hacía más o menos un mes largo, no teníamos un siniestro con fallecido. Según lo que mencionan testigos, el autobús acababa de dejar un pasajero y al momento de incorporarse nuevamente a la vía, pues la motocicleta que llevaba una velocidad considerable tuvo un impacto y de ese impacto se llevó las otras motocicletas que venían también transitando. Estas causas por establecer son hasta el momento hipótesis”, señaló el funcionario.

Una mujer de 25 años perdió la vida tras chocar con una tractomula en el anillo vial en Floridablanca

Horas después, otro trágico accidente volvió a sorprender a los usuarios del anillo vial. Esta vez, la víctima fue Sofía Quiroz, una joven de 25 años que conducía una motocicleta. De acuerdo con las primeras versiones, la mujer habría intentado adelantar una tractomula y otro vehículo. Durante la maniobra perdió el control, fue arrollada por el camión de carga pesada y falleció en el lugar.

Sofia Quiroz, quien recientemente había cumplido sus 25 años, era aficionada a las motocicletas y había compartido en redes sociales un mensaje donde mencionaba que conducía sin sus gafas debido a que se habían dañado, publicación que hoy genera conmoción entre amigos y familiares.

“Espero no estrellarme por manejar sin mis gafas”, fue el mensaje que se leyó en una publicación en su red social de Instagram, acompañado de una fotografía donde se veía que sus gafas se habían averiado.

Las autoridades insistieron en el llamado a la prudencia, al respeto por las normas de tránsito y a evitar maniobras riesgosas, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los dos siniestros que enlutan a dos familias del área metropolitana de Bucaramanga.