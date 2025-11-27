Santander: Airis Mining adquiere el total de las acciones del proyecto minero Soto Norte

Bucaramanga

El Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán confirmó que la empresa canadiense Airis Mining adquirió la totalidad de las acciones del proyecto Soto Norte, a través del cual se adelantan labores de minería subterránea de oro y cobre en los municipios de California, Suratá, Charta, Matanza, Tona y Vetas.

Mauricio Martínez, integrante del comité, explicó a Caracol Radio que Minesa —empresa de capital árabe— habría cedido su participación accionaria a Airis Mining, en lo que considera una estrategia común entre multinacionales para mantener activos proyectos que generan controversia. Según Martínez, esta movida corresponde a un patrón que ya se ha visto en otras compañías del sector.

“Ahí simplemente buscan una sustitución, pero el capital sigue siendo el mismo y el propósito el mismo, dañar el páramo con la extracción de diferentes metales. Esta empresa Aris Mining, pues ya tiene proyectos tan complejos como lo de Segovia o lo de Marmato y aquí lo único que hace es como en sus épocas hicieron, cuando siendo Grey Star se transformaron en Eco oro”, aseguró Martínez.

Además de los cambios accionariales en Soto Norte, el comité expresó su preocupación por la ausencia de propuestas ambientales entre los ocho candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga. Afirmaron que ninguno presenta políticas sólidas para la protección del agua, la conservación de los páramos o la gestión de residuos sólidos, temas que consideran fundamentales para el futuro de la ciudad.

“Sí preocupa que frente a lo que es el recurso agua más allá de haber hecho unos encuentros de páramos que fue más como una acción de maquillar la ausencia de política pública frente a agua, estamos repitiendo el mismo escenario que tenemos frente a la disposición final de residuos sólidos o sea llegan los fallos no se cumplen, se corren sus aplicaciones y el problema se agrava y se hace más costosa su solución”, precisó el integrante del comité.

Como mensaje final, el comité pidió que el próximo alcalde no descuide la protección de los recursos naturales, recordando que el agua proveniente del páramo abastece a más de dos millones de habitantes en departamentos como Santander y Norte de Santander.