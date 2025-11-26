Pareja que suplantaba a un senador para estafar con ofertas laborales fue capturada en Bucaramanga

Bucaramanga

En un operativo de allanamiento realizado por el CTI de la Fiscalía, las autoridades capturaron a un hombre y una mujer señalados de integrar una estructura que habría estafado a ciudadanos mediante la suplantación de un senador de la República. Los hechos, según informó el Ejército Nacional, ocurrieron en el marco del Plan de Operaciones Ayacucho y contaron con la participación del GAULA Militar Chicamocha, el CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional.

Con esta identidad falsa, los implicados ofrecían presuntos cargos en entidades públicas a cambio de transferencias de dinero. Los capturados contactaban a sus víctimas a través de llamadas telefónicas en las que se hacían pasar por un congresista.

Según las autoridades, las labores de inteligencia permitieron detectar cerca de 20 denuncias relacionadas con esta modalidad de estafa, que habría afectado a ciudadanos de varios municipios del departamento.

Durante el allanamiento, realizado por orden judicial, fueron incautados teléfonos celulares y otros elementos electrónicos desde los cuales, presuntamente, coordinaban los engaños.

Los detenidos, junto con el material incautado, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su proceso de judicialización.