Sigue la controversia por modificación del pico y placa, hubo debate en el concejo de Armenia

Armenia

Sigue la polémica en Armenia por la modificación del pico y placa para vehículos particulares y motos desde el 18 de noviembre en toda la ciudad de lunes a viernes y de 7 de la mañana a 7 de la noche.

Precisamente en el concejo municipal de Armenia se llevó a cabo debate sobre este tema, donde el secretario de tránsito con cifras y estudios defendió la modificación, más allá de que algunos concejales no están de acuerdo con la modificación, al igual que los voceros de los moteros, mientras que los representantes de los taxistas y las empresas de buses si defienden la medida.

Concejales de oposición en Armenia llaman al alcalde a implementar otras medidas frente a la ampliación del pico y placa, transportadores advierten la demora en los recorridos

Concejal José Ignacio Rojas

En primer lugar, el concejal José Ignacio Rojas dijo que Armenia tiene tres zonas diferenciadas en el norte, centro y sur por lo que se podrían generar otras alternativas en los frentes de obra que lleva a cabo la administración municipal.

Explicó que hacia el norte se tienen tres vías principales como es la avenida Centenario, la 14 y la 19 por eso es clave la interconexión entre las vías porque si se corta el flujo de comunicación en el sector de Bomberos está impactando el 33% de la circulación hacia el norte de la ciudad.

Fue claro que es clave evaluar la restricción en toda la ciudad puesto que el sur será afectado en cuanto a la movilidad hacia el centro de la capital quindiana.

Concejal Jonathan Rojo

El concejal Jonathan Rojo por su parte queremos plantear también diferentes opciones y alternativas que la misma ciudadanía y los gremios vienen planteando en términos de mitigar y no solamente generar una acción restrictiva para el total de la ciudad, sino también de explorar otras alternativas.

Justamente alguna de las opciones, por ejemplo, que se han planteado es el intercambiador vial de la 19, es una de las principales obras que tiene la ciudad y a razón de ello se está planteando pues una restricción a toda la ciudad.

Una de las alternativas es, por ejemplo, porque en el perímetro de intervención de la obra genera una restricción para vehículos pesados de carga pesada, volquetas, camiones, buses interdepartamentales, mayor presencia reguladores de tránsito que puedan ayudar agilizar la movilidad y también pensarse pico y placa en las áreas específicamente de intervención y no en la ciudad son algunas de las alternativas que la ciudadanía.

Resaltaron que no se oponen a las obras puesto que es un llamado constante, sin embargo, considera es fundamental entender que este tipo de medidas se implementan en un momento de coyuntura como es el cierre de año donde se avecina la temporada alta.

Transportadores

De otro lado, el presidente de la asociación de transportadores del Quindío, Juan Carlos García dijo que es importante revisar la situación puesto que la movilidad actualmente urge por medidas.

Enfatizó que la respuesta para los servicios en el sector de taxis se ha incrementado considerablemente puesto que de 8.000 servicios solo pueden atender 3.000 debido a las demoras en los recorridos.

Debate en el concejo de Armenia sobre modificación al pico y placa en Armenia. Foto: Adrián Trejos Ampliar

Resaltó que anteriormente para cubrir un servicio el tiempo de espera era de uno a dos minutos ahora es de siete a ocho minutos por eso debe pensarse en ciudad.

Liliana Rugeles, gerente de Tinto

La ciudad requiere medidas que permitan al sector público ser competitivo dentro del esquema que la misma administración ha trazado y que el concejo ha avalado a través de una política pública de movilidad del año 2023 y siempre hemos insistido en que la ciudad requiere medidas que prioricen, como dice la política pública, el uso del sistema de transporte público y que bajen los ciudadanos del uso indiscriminado vehículo particular.

¿Ustedes consideran entonces que esta modificación es necesaria en este momento?

Absolutamente, en este momento lo hemos insistido desde el año 2020 donde la administración anterior hizo una modificación a la medida que estaba tal como la quieren implementar ahora. Insistimos mucho a esa administración que no se tocará la medida porque pues ya venía con ella y la ciudad tenía índices de movilidad mejores que los que hoy tenemos.

Director de Setta

El secretario de tránsito Daniel Jaime Castaño indicó que el crecimiento del parque automotor en los último 15 años Pasando de 25.000 vehículos en 2010 a 96.000 registrados al 31 de octubre de 2024, acercándose rápidamente a los 100.000. De ellos, más de 53.000 son motocicletas y 24.000 automóviles particulares, que son precisamente los vehículos incluidos en la restricción.

Y explicó el director de Setta “según datos del Plan de Movilidad Sostenible y Segura, en Armenia se realizan 552.000 viajes diarios, de los cuales más del 60 % se efectúan en vehículos particulares o motocicletas, lo que evidencia el predominio del transporte individual sobre el transporte público.

Además, fue claro en manifestar que el 59 % de las vías de la ciudad ya supera su capacidad de operación, mientras que solo el 41 % mantiene niveles de fluidez adecuados.

Gobernador del Quindío

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis se ha sumado a la polémica y a través de un video le ha pedido al alcalde de Armenia James Padilla García que reconsidere la restricción del pico y placa todo el día en la ciudad.

Y agregó el mandatario departamental “escuche a la gente, el pico y placa en toda la ciudad no ordena la ciudad, la paraliza”

Lo cierto del caso es que el 18 de noviembre comenzará a regir la modificación del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas en Armenia de lunes a viernes en toda la ciudad de siete de la mañana a siete de la noche y que el comparendo será de 630 mil pesos más la inmovilización del vehículo.