La gobernación elevó a $500 millones la recompensa por la reciente masacre de Yondó, Antioquia

Antioquia

El pasado lunes se reportó un ataque armado en el área urbana de Yondó, en el Magdalena Medio, en el que murieron tres personas en un establecimiento comercial. Luego de un consejo de seguridad, la alcaldía había ofrecido hasta 40 millones de pesos para ubicar y capturar a los dos sicarios responsables de la masacre.

Este miércoles la gobernación de Antioquia, a través de la secretaría de seguridad del departamento, informó que el responsable de ese hecho violento es el Clan del Golfo.

“De acuerdo con la información que nos da la policía, en el Magdalena medio, detrás de estas muertes está el Clan del Golfo. Los cabecillas del Clan del Golfo en la zona son un tal alias Katín, que, hay que decir, el tipo pertenecía al ELN y resultó ahora en el Clan del Golfo. Y hay un tal alias Johnny”, agregó el general retirado Luis Eduardo Martínez.

El funcionario anunció una millonaria recompensa para capturar a estos cabecillas y esclarecer las muertes violentas. Aunque existe otra línea de investigación que relacionaría al ELN.

“Pues nosotros salimos a coadyuvar con un ofrecimiento de recompensa de hasta quinientos millones de pesos que permita la captura de los actores intelectuales o los actores por la línea de mando”, agregó.

También informó que la gobernación le solicita al director de la Dijin una comisión especial en la población de Yondó para investigar y esclarecer ese hecho violento.