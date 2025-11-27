La ocupación hotelera del Quindío superará el 90% en la temporada de fin e inicio de año

Armenia

Se acerca una de las temporadas más importantes por la llegada de visitantes al departamento, la secretaria de turismo Juana Gómez afirmó que aspiran contar con una ocupación hotelera superior al 90% para fin de año ya que al 15 de noviembre contaban con un 65%.

Explicó que durante los últimos años la dinámica de reservas ha cambiado puesto que se está generando sobre el tiempo o una semana antes, sin embargo, apuntan a esa proyección por la importancia del destino.

Recordó que el fin e inicio de año es una temporada que impulsa de manera significativa la economía local.

“Esperamos una ocupación hotelera superior al 90% para fin de año, específicamente la primer semana del año 2026.A corte del 15 de noviembre estábamos en una ocupación alrededor de un 65%, sin embargo, debemos tener en cuenta que durante los últimos años la dinámica de reservas ha venido cambiando, se está generando sobre el tiempo o una semana antes", mencionó.

Monitoreo por las lluvias

Asimismo, la funcionaria se refirió a las alertas que se originan por las lluvias que se esperan sean cada vez más fuertes y lo que podría provocar emergencias.

Fue clara que cuentan con los respectivos planes de contingencia y la articulación con los organismos de socorro para que ante cualquier eventualidad se establezcan las debidas restricciones.

“Planes de contingencia totalmente dispuestos y en marcha en este momento. No podemos ser ajenos a la situación de lluvias que se viene presentando en el departamento del Quindío y por eso hemos estado al tanto de las alertas hidrometeorológicas de poder informar a los municipios, a las coordinaciones municipales y departamental de gestión del riesgo para que se emitan las alertas correspondientes", destacó.

Sostuvo: “Ante todo si hay cualquier tipo de situación que esté generando una alarma o una situación inminente que se puedan pueden emitir aquellas medidas restrictivas y también preventivas para que evitemos cualquier tipo de situación lamentable y ante todo pues la pérdida de una vida humana”.

Puntualizó: “Comprensión. Lo que se busca cuando se toman medidas restrictivas, cuando se generan anuncios importantes es prevenir cualquier tipo de situación lamentable. A veces es incómodo, pero debemos entenderlo, además que el departamento es un departamento con una geografía que se presta para visitarlo en 3 o 4 días. Entonces es invitar que si un día tal vez debemos generar algún tipo de cancelación o de espera para visitar algún municipio que podamos disfrutar del resto del departamento y al otro día podamos generar esas visitas".