Autoridades establecen dispositivo de seguridad por la semana de receso escolar en Quindío

Armenia

En efecto con motivo de la semana vacacional con puente festivo incluido se generan las acciones para garantizar la seguridad a propios y visitantes.

El secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez sostuvo que cuentan con todo el dispositivo para que los turistas puedan disfrutar del segundo destino turístico del país con las bondades que ofrecen cada uno de los 12 municipios.

“Tenemos todos un dispositivo de seguridad para garantizar que propios y visitantes puedan disfrutar de este mar verde de este territorio tan tan importante y tan positivo. Además, recuerden que somos un segundo destino turístico en el país, que la economía hoy se mueve alrededor del turismo, que es un uno de los puntos importantes", indicó.

Resaltó que, en articulación con Policía, Ejército y la implementación de la tecnología en puntos estratégicos del departamento para fortalecer el acompañamiento de los visitantes con el fin de que su estadía sea agradable.

“Tenemos que garantizar la seguridad con policía, con tecnología, con parque automotor y sobre todo con amabilidad de nuestros policiales. Estaremos ubicando por policías en los diferentes sectores del departamento, puntos estratégicos", mencionó.

Añadió: “El señor gobernador quiere que para enero hagamos unas inversiones importantes, por ejemplo, en tema de turismo, pero pensando en policía de turismo. Ejemplo, cuatrimotos".

“El gobernador quiere tener cuatrimotos en municipios como Salento, Filandia y digamos que iniciaríamos con esos dos municipios para que puedan hacer un acompañamiento en los sectores rurales”, explicó.

Destacó que no solo harán presencia en las vías, sino que generarán operativos en los sitios con gran afluencia como en los centros comerciales, parques principales y balnearios.