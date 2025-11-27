La Cumbre de Floridablanca tendrá desde enero un nuevo Centro de Salud y uno Cultural renovado

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Alcaldía de Floridablanca confirmó que La Cumbre tendrá varias obras clave desde enero. Lo primero será el nuevo Centro de Salud, porque, según la administración, la sede actual ya no alcanza para la cantidad de usuarios.

La nueva edificación tendrá consulta externa, vacunación, laboratorio clínico, terapia respiratoria, psicología, enfermería y nutrición.

Ese mismo mes comenzará la recuperación del Centro Cultural.

No lo van a demoler: reforzarán la estructura existente, mejorarán los espacios internos y adecuarán las redes de servicios para que vuelva a funcionar.

El alcalde José Fernando Sánchez lo resume así: “La Cumbre es mucho más que un barrio, es una ciudadela. 90.000 habitantes residen en este sector”.

Y aunque asegura que allí la comunidad encuentra casi todo, también reconoce una deuda pendiente: “Les hacía falta el puesto de salud y hoy será una realidad en enero”, dijo.

A estas intervenciones se suman pavimentaciones, reposición de alcantarillado y la próxima entrega del escenario deportivo de Villa Alcázar.

La Alcaldía promete que 2026 será un año de cambios visibles para un sector que concentra buena parte de la población del municipio.