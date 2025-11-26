‘Escuadrón Antipólvora’ y nuevo decreto para frenar el uso indebido de la pólvora en Cali

Incautan más de 1200 kilos de pólvora en Cali. Foto: Policía Metropolitana de Cali( Thot )

La Policía Metropolitana de Cali puso en marcha el ‘Escuadrón Antipólvora’, una estrategia integral respaldada por la campaña “Que la luz que brille en esta Navidad, sea la luz de tu sonrisa”, con el propósito de prevenir lesiones y garantizar unas celebraciones seguras durante la temporada decembrina.

La acción se fundamenta en tres líneas estratégicas:

Prevención: sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos y consecuencias de la manipulación inexperta de pólvora.

Operatividad: intensificación de controles en vías, establecimientos comerciales y sectores de alta afluencia.

Denuncia ciudadana: apertura de canales para reportar puntos de fabricación, transporte, venta y uso ilegal de pólvora y juegos pirotécnicos.

“Se desplegará dispositivos de vigilancia en zonas residenciales, religiosas, turísticas, financieras y comerciales, especialmente en el centro de la ciudad y en los sitios de alumbrado navideño. Todas las capacidades humanas, operativas y tecnológicas estarán al servicio de la seguridad de los caleños”, aseguró el general Henry Bello, comandante de la Policía Cali.

➡️ #ATENCIÓN 🚨 | Las autoridades de Cali refuerza seguridad para la temporada navideña con la llegada de 170 policías y se espera que en diciembre arriben más unidades.



El objetivo es prevenir riesgos con pólvora y proteger a niños y adolescentes. pic.twitter.com/P4kbqZjVRo — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) November 26, 2025

Para reforzar la protección de la ciudadanía, la Secretaría de Seguridad y Justicia emitió un decreto que establece restricciones sobre la pólvora en Cali:

Suspensión de permisos para la venta y comercialización de cualquier tipo de pólvora.

Prohibición de venta de artículos pirotécnicos en espacios públicos.

Prohibición del porte, transporte, uso y manipulación de pólvora por parte de menores de edad y de adultos en estado de embriaguez.

Prohibición total de producción, fabricación, manipulación y comercialización de fuegos artificiales con fósforo blanco, como totes, diablitos, martinicas y triquitraques.

El secretario de Seguridad y Justicia, Jairo García, recordó que cualquier evento que utilice pirotecnia requiere un permiso especial y reiteró el llamado a la corresponsabilidad ciudadana.

La Policía confirmó que ya llegaron 170 uniformados adicionales y se esperan más refuerzos para el día de velitas.

Según Nicolás Suárez, secretario (e) de Gestión del Riesgo, la ciudad se encuentra en alistamiento total para la temporada. Los juegos pirotécnicos solo podrán ser manipulados por expertos certificados y con aval del Cuerpo de Bomberos del Distrito, acorde con lo establecido en el decreto.

➡️ #OjoAlDato 👁‍🗨 | En Cali activan sistema digital de gestión del riesgo para diciembre.



Habrá controles estrictos a eventos, uso técnico de pólvora y fuegos pirotécnicos.



Bomberos, Policía y organismos de socorro supervisarán permisos y protocolos para evitar emergencias pic.twitter.com/X5mbzGzXng — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) November 26, 2025

Las cifras oficiales preocupan: entre el 1 de diciembre de 2024 y el 1 de enero de 2025, 42 personas resultaron lesionadas por pólvora en Cali, 11 de ellas menores de edad. La mayoría sufrió quemaduras en manos y brazos, y también se registraron lesiones oculares y una amputación.

“El riesgo es alto. Recomendamos mantener a los menores alejados de cualquier artefacto y acudir de inmediato a urgencias en caso de accidente”, advirtió Germán Escobar, secretario de Salud.

El ruido de los fuegos artificiales genera afectaciones graves en bebés, adultos mayores, personas con autismo o hipersensibilidad auditiva. La fauna doméstica y silvestre también puede sufrir desorientación, ansiedad extrema, huida y accidentes fatales.