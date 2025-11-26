Comfandi reunió a líderes para impulsar el bienestar laboral como pilar de la productividad

Comfandi reunió a líderes de la región para impulsar el bienestar laboral como pilar de la productividad empresarial

Comfandi realizó el evento empresarial “Bienestar integral y productividad”, un espacio que convocó a más de mil líderes, empresarios, emprendedores y equipos de trabajo interesados en analizar el bienestar como base de la sostenibilidad organizacional. La jornada se desarrolló con el propósito de fortalecer la conversación sobre la relación entre el bienestar integral, la productividad y el desarrollo regional.

“En este evento conversamos sobre el bienestar integral de los trabajadores como eje fundamental de la productividad y competitividad de las empresas y la región. Porque estamos convencidos de que ese bienestar que en Comfandi llamamos armonía es una estrategia concreta de sostenibilidad y progreso”, afirmó Jacobo Tovar, director general de Comfandi.

Según explicó, la entidad reunió por primera vez en la ciudad a expertos nacionales e internacionales en un mismo escenario para compartir conocimientos orientados al cuidado integral, la estabilidad financiera y la vida productiva.

La agenda académica tuvo como escenario el Campus E Centro, donde intervino el economista costarricense Mariano Rojas, reconocido internacionalmente por sus estudios sobre bienestar, felicidad y calidad de vida. Rojas expuso enfoques contemporáneos sobre cómo las organizaciones pueden mejorar sus resultados a partir de políticas centradas en las personas.

La programación incluyó también la participación de Edurne Pasaban, alpinista e ingeniera industrial española, primera mujer en conquistar los 14 ochomiles. Su conferencia abordó la mentalidad de crecimiento y la disciplina como claves para afrontar desafíos y sostener procesos de aprendizaje continuo.

El médico y escritor colombiano Santiago Rojas hizo una reflexión sobre la importancia de equilibrar el hacer y el ser dentro y fuera del entorno laboral, así como la salud mental. Por su parte, el economista y emprendedor Sergio Díaz Granados, CEO de Libertat, habló sobre las herramientas de estabilidad financiera desde la gestión emocional. La jornada cerró con la intervención del creador digital Armando Ortiz ‘El Mindo’.

“Cuando las personas están bien en lo emocional, en lo físico, en lo laboral, en lo intelectual, en lo financiero, en su relación con los demás y con su entorno, y tienen claro su propósito de vida, desarrollan al máximo su potencial, son más productivas, las empresas funcionan mejor y los territorios se transforman”, reiteró Tovar.

Además de las conferencias, el Campus E Centro albergó una rueda de negocios con la participación estimada de 160 empresas vendedoras y 50 compradoras, orientada a promover acuerdos comerciales, apertura de mercados y relacionamiento empresarial. También se dispusieron zonas de networking, una muestra comercial de emprendedores y espacios pedagógicos con talleres prácticos y experiencias inmersivas para fortalecer perfiles profesionales, incluyendo una zona destinada a la actualización de LinkedIn.

“Esta jornada busca fortalecer la mentalidad de aprendizaje, impulsar el autocuidado y promover una relación sana con las finanzas como pilares de la armonía. Cuando tu equipo está bien, tu empresa crece”, añadió Tovar.

Al cierre, Alejandra Jaramillo, directora de desarrollo social de Comfandi, resaltó la relevancia del enfoque adoptado: “En Comfandi el bienestar y la productividad no son caminos separados, son fuerzas que se potencian mutuamente. Las empresas que prosperan son aquellas que ponen en el centro de su estrategia el bienestar integral de las personas y desde allí crecen, desde allí son sostenibles”.