Galán anuncia mesa de diálogo para tratar las restricciones para vehículos no matriculados en Bogotá

Bogotá D.C

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que en los próximos días se instalará una mesa técnica para buscar soluciones y acuerdos que beneficien a la capital y a la región a propósito de la medida de pico y placa para los vehículos no matriculados en Bogotá.

“Yo estoy totalmente dispuesto y este equipo de Bogotá está dispuesto al diálogo, a buscar las mejores fórmulas, en ese ejercicio de corresponsabilidad y de equidad”, indicó el mandatario.

En esa reunión, se hablarán sobre las medidas para mejorar la movilidad, la infraestructura vial y los servicios a los habitantes tanto de Bogotá como del departamento de Cundinamarca.

La medida del pico y placa los sábados para los vehículos que no están matriculados en Bogotá, pero cuyos dueños sí viven en la capital ha desatado muchas críticas, sobre todo por parte de los alcaldes locales de Cundinamarca.

Galán aseguró que se debe cuidar la relación de doble vía que existe entre la ciudad, el departamento y la nación, “en el marco de la equidad y corresponsabilidad”.

A propósito, el alcalde destacó que esta medida ha generado resultados positivos en los últimos 15 días.

“Quiero agradecer a cerca del 80% de las personas que han comprado un carro en Bogotá en los últimos 15 días, porque manifestaron su intención de matricularlo en nuestra ciudad, aportando a la ciudad donde viven y donde utilizan las vías”, resaltó Galán.