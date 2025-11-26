En Cali alertan crisis hospitalaria por deudas millonarias y servicios al borde del colapso
Las autoridades pidieron con carácter de urgencia al Gobierno Nacional, a los interventores y a la Superintendencia Nacional de Salud regularizar el flujo de recursos. Advierten que, si no se toman medidas inmediatas, la red hospitalaria podría llegar a un punto irreparable.
Cali, Valle del Cauca
La crisis de salud en Cali entró en un punto crítico que afecta por igual a la red pública y privada. El cierre de servicios por parte de instituciones que atendían a pacientes con cáncer de la Nueva EPS destapó un panorama inquietante, deudas impagables, servicios frenados y urgencias con sobreocupaciones que superan el 300%. La cartera hospitalaria ya supera los 70.000 millones de pesos en la red básica pública, más de medio billón en el HUV y 2.8 billones en la red privada. Para el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, estas cifras dejan claro que el derecho fundamental a la salud está siendo vulnerado de forma masiva.
Con los hospitales desbordados, el gerente del HUV, Irne Torres, lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para actuar con prudencia durante la temporada decembrina. Según explicó, la atención está en su punto máximo y cualquier aumento de emergencias por uso de pólvora o situaciones derivadas del desorden social podría desencadenar un colapso total de un sistema que ya no tiene capacidad de respuesta. El hospital, como muchos otros en la ciudad, opera al límite mientras espera que se destraben los recursos.
Ante este escenario, las autoridades pidieron con carácter de urgencia al Gobierno Nacional, a los interventores y a la Superintendencia Nacional de Salud regularizar el flujo de recursos. Advierten que, si no se toman medidas inmediatas, la red hospitalaria podría llegar a un punto irreparable. Las instituciones de salud insisten en que los pagos deben comenzar ya, especialmente para reabrir servicios cerrados y frenar el deterioro acelerado del sistema de salud en Cali.