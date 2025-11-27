Ingenio Pichichí en Guacarí, Valle, primero en Colombia en recibir certificación Fair For Life

Pichichí es el tercer ingenio certificado en América Latina, junto a Brasil y Paraguay.

El Ingenio Pichichí ubicado en el municipio de Guacarí, Valle del Cauca, hizo historia al convertirse en el primer ingenio azucarero de Colombia en obtener la certificación internacional Fair For Life, otorgada por Ecocert, organización con más de 30 años de experiencia en certificaciones ecológicas y sociales.

Este reconocimiento internacional destaca su compromiso con el bienestar de las comunidades, el respeto por los derechos laborales y la protección del medio ambiente, reafirmando el papel del Ingenio como motor de desarrollo sostenible en el Valle del Cauca.

La certificación Fair For Life, presente en más de 130 países, promueve el comercio justo y las prácticas éticas en toda la cadena de valor. Con este sello, el Ingenio Pichichí se consolida como un referente para el campo colombiano y un ejemplo de cómo el desarrollo sostenible puede nacer desde las raíces del Valle.

Fair For Life y Ecocert

Fair For Life es una certificación internacional que promueve el comercio justo y las prácticas responsables en toda la cadena de suministro. Es administrada por Ecocert, organización con más de 30 años de experiencia y presencia en más de 130 países, especializada en certificaciones ecológicas y sociales.

Ingenio Pichichí

Ingenio Pichichí S.A. es una empresa vallecaucana con más de ocho décadas de experiencia en la producción y comercialización de productos derivados de la caña de azúcar.

Sus procesos están respaldados por los más altos estándares de calidad, seguridad, inocuidad y sostenibilidad ambiental.

Desde su fundación, el Ingenio ha mantenido un firme compromiso con el desarrollo regional, generando empleo digno, promoviendo el bienestar de las comunidades y protegiendo los recursos naturales del Valle del Cauca.

Su visión empresarial apuesta por una agroindustria responsable, innovadora y centrada en las personas.