Por primera vez las Farc reconocen crímenes de guerra en sur del Valle y norte del Cauca

En Cali nueve exintegrantes de las extintas Farc-EP, imputados por crímenes en norte del Cauca y sur de Valle del Cauca, fueron llamados a reconocer responsabilidad ante la justicia, las víctimas y el país.

En Cali, en la Audiencia de Reconocimiento de Verdad del Caso 05, que realizó la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, el presidente de la sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, magistrado Raúl Sánchez, reveló 14 patrones de violencia por parte de las antiguas Farc en el sur del Valle del Cauca y norte del departamento del Cauca.

El Magistrado aseguro que esta es la primera gran Audiencia de reconocimiento público de responsabilidades que hacen nueve máximos comandantes y ex integrantes de las Farc por delitos cometidos en este territorio.

“Es histórico ya que es por primera vez que tenemos una responsabilidad que asumen frente a los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y Las comunidades indígenas en un territorio específico" recalcó el magistrado Raúl Sánchez.

Al término del segundo día de Audiencias, agrego que hubo un reconocimiento sincero de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

“Habido verdad, reparacion y garantías de no repetición”, manifesto.

“Se identificaron 14 patrones cometidos por las Farc: control territorial y social, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos, confinamientos, reclutamiento de menores y afectaciones al medio ambiente”, puntualizó el magistrado Raúl Eduardo Sánchez.

territorios priorizados

Norte del Cauca: Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Villa Rica y Guachené.

Sur del Valle del Cauca: Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria.

En estos territorios operaron las columnas móviles Jacobo Arenas, Gabriel Galvis y Miller Perdomo; el Frente Sexto; así como unidades del Ejército. La constante confrontación produjo dinámicas complejas de violencia, amenazas, confinamientos, reclutamientos y profundas afectaciones sobre la vida cotidiana, cultural y espiritual de las comunidades.

La audiencia

El Caso 05 investiga más de 4.800 hechos victimizantes ocurridos entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016, en una región que fue epicentro de enfrentamientos, ataques, control armado y disputa por las economías ilegales.

La Sala de Reconocimiento de Verdad priorizó este territorio por su alta densidad étnica, su condición de corredor estratégico y la magnitud de los daños causados a pueblos indígenas, pueblos afrocolombianos, comunidades campesinas, mujeres, niños, adolescentes, diversidades sexuales, personas mayores, personas con discapacidad y a la naturaleza misma.

La investigación estableció que el conflicto en esta zona tuvo una dimensión profundamente étnica y territorial. La violencia transformó la vida comunitaria, alteró los gobiernos propios, impactó territorios ancestrales, fracturó economías tradicionales y produjo daños materiales, inmateriales y espirituales que aún hoy atraviesan a las comunidades de la región.

Víctimas acreditadas

A la fecha, la JEP ha acreditado 156 sujetos colectivos en el Caso 05. Estos agrupan a 45 comunidades indígenas, 88 consejos comunitarios afrodescendientes y 14 organizaciones de víctimas. En conjunto, representan a más de 180.000 víctimas. Entre ellas se encuentran los pueblos Nasa, Misak, Kokonuko, Yanakona, Kisgo, Inga, Eperara Siapidara y Totoró; el Pueblo Negro y afrocolombiano; así como una amplia población campesina y rural.

Asimismo, el río Cauca fue reconocido como víctima en 2023 por las graves afectaciones ambientales sufridas durante el conflicto.

Quiénes fueron llamados

Como máximos responsables fueron imputados quienes en las extintas Farc-EP se conocían como: Leonel Páez, Luis Garipiari, José 40, Marcos Zamora, Ricardo Loaiza, Jaime Barragán, Euclides Salazar, Fernando García y Enover González.

En la audiencia deberán contribuir a esclarecer las órdenes, patrones, decisiones y dinámicas internas de las columnas móviles ‘Jacobo Arenas’ y ‘Gabriel Galvis’ que llevaron a la comisión de los crímenes.