En Valdivia, un grupo ilegal lanzó un dron con una carga explosiva que dejó tres soldados heridos

Valdivia- Antioquia

Soldados de la Brigada 11 del Ejército que realizaban labores de seguridad en zona rural del municipio de Valdivia, Norte de Antioquia, fueron atacados con un explosivo que afectó a la tropa. Por ahora, las autoridades tratan de establecer qué estructura es la responsable, ya que en la zona delinquen el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias.

El reporte del Ejército indica que el ataque a los militares se hizo mediante un dron cargado con una carga explosiva que, al detonar, las esquirlas le generaron lesiones leves a tres soldados que de inmediato fueron atendidos por enfermeros de combate.

Por ahora se indica que este hecho habría ocurrido en el corregimiento de Raudal Viejo, aunque algunas fuentes también manifiestan que se reportó en límites con Tarazá; esta información se está tratando de precisar por el Ejército.