ELN robó dos volquetas en Yolombó y dejó amarrados a los conductores

Yolombó- Antioquia

La gobernación de Antioquia denunció que la guerrilla del ELN robó dos volquetas en el municipio de Yolombó; se teme que puedan ser utilizadas para atentar contra la fuerza pública en el departamento de Antioquia.

Según la gobernación, el hecho se reportó en la vía de la vereda La Marquesa de esa población del Nordeste de Antioquia, donde los conductores de las dos volquetas fueron abordados por hombres armados que se identificaron como presuntos integrantes de la guerrilla del ELN. Los intimidaron y los trasladaron a otro lugar donde los dejaron amarrados y se llevaron los vehículos. Varias horas después, los conductores lograron liberarse y denunciaron el hurto.

“Hay que hacer una advertencia importante: los miembros de la Fuerza Pública deben tener mucho cuidado porque esos dos vehículos pueden ser utilizados bajo la modalidad de rampas para atentar contra unidades militares o estaciones de Policía”, alertó el secretario de seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez.

La gobernación está invitando a la población para que denuncie a las autoridades en caso de que vean las dos volquetas con placas EQX190 y EQR218.