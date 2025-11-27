Soldado quedó con graves heridas por un campo minado en Chocó y fue evacuado hacia Apartadó

Chocó

La Fuerza Aeroespacial Colombiana, a través del Comando Aéreo N. 5 con sede en Rionegro, Antioquia, evacuó vía aérea a un soldado que había quedado herido al pisar una mina antipersonal en el departamento del Chocó, en límites con el país de Panamá.

El helicóptero Ángel llegó hasta la Base Militar Binacional en Guamal, Chocó, donde militares de ambos países tenían estabilizado al soldado que tenía graves heridas producto del explosivo improvisado y lo trasladaron hacia el municipio de Carepa, donde posteriormente tuvo que ser llevado a la vecina población de Apartadó, clínica Panamericana, donde recibe atención especializada.

“Se prestaron los primeros auxilios pese a las condiciones atmosféricas complejas que tuvimos que sortear durante el desarrollo de la ruta y llegada al punto. Gracias a nuestra tripulación de rescatistas, se le brindaron los primeros auxilios en vuelo durante todo el trayecto desde que fue extraído este valiente soldado hacia el batallón Voltígeros en la ciudad de Carepa, Antioquia, donde fue entregado consciente y con signos vitales a personal médico”, indicó el Capitán Carlos Augusto Aljure Cantillo, piloto Helicóptero “Ángel”.

Según la entidad castrense, en lo corrido del 2025 han realizado 214 traslados aeromédicos en su jurisdicción; de estos, 22 son de personas heridas con minas y la mayoría son soldados, población civil y comunidad indígena.