El Quindío le apuesta a la economía popular, primer encuentro para emprendedores

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

En el centro de convenciones de la ciudad se llevó a cabo el primer encuentro de economía popular, precisamente hablamos con varios de los emprendedores que hicieron parte del evento.

Diana Yaneth Herrera de arepas pri dijo que es un negocio familiar y que es muy importante los espacios para quienes inician con los emprendimientos.

Sostuvo que sus arepas no traen conservantes y tiene un sabor único por eso le da mucha alegría poder visibilizar su producto.

Otra de las emprendedoras es Carolina López del emprendimiento Carolina López arte y hogar que se dedica a elaborar elementos como recina, yeso y cerámica.

Fue clara que el acompañamiento que ha brindado la gobernación departamental y la cámara de comercio de Armenia y del Quindío ha sido vital para lograr avanzar en tema de marketing y la parte financiera.

Play/Pause Emprendedora de manualidades 01:09 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Evidenció que su trabajo es todo a mano por lo que resalta lo artesanal de sus productos y por esta época de celebraciones está enfocada en los pesebres.

Autoridades de turismo

Por su parte, la secretaria de turismo del departamento Juana Gómez resaltó el trabajo que vienen realizando con los emprendores.

Sostuvo que es el primer encuentro de los que se proyectan realizar desde la administración departamental y destacó que son dos frentes en los que se enfocaba este evento que fue la rueda de negocios donde participan 40 compradores locales, regionales y nacionales y una rueda de negocios con 300 emprendedores.

Play/Pause Juana Gómez, secretaria de turismo del Quindío 01:42 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Dijo que el objetivo es apostarle a quienes han decidido emprender lo que permite dinamizar la economía del departamento.

Cámara de Comercio

Finalmente, Juan Carlos Chávez quien es director de emprendimiento de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío resaltó la alianza que se ha establecido con la gobernación para impulsar este importante proyecto.

Play/Pause Director de emprendimiento de la cámara de comercio 01:12 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Dijo que es un evento en el que se preparan todo el año con potencial comercial por eso lo fundamental del acompañamiento y capacitación a los emprendedores. Resaltó que la apuesta es vincular al programa a quienes sean informales para llevarlos en el proceso de formalización.

Agregó que en el Quindío de acuerdo con el Dane hoy más de 20 mil establecimientos están como micronegocios y el 87% que tienen inscritos en el programa hacen parte de ese segmento de comercio.