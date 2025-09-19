Jóvenes emprendedores bajo protección del ICBF, Quindío participan de Expo Sueños en Armenia

Armenia

Armenia es epicentro de la feria de emprendimiento EXPO SUEÑOS de jóvenes bajo protección del ICBF

El evento se lleva a cabo este viernes 19 y sábado 20 de septiembre en el centro comercial Unicentro de la ciudad donde jóvenes de seis departamentos del país participan de la feria comercial.

La directora encargada del ICBF en el Quindío, Alexandra Candelo destacó que trabajan en el ámbito de la vida productiva de los adolescentes y jóvenes donde la idea es visibilizar los productos entrando así al mercado comercial.

Extendió la invitación a la comunidad en general para que apoyen la iniciativa fortaleciendo los proyectos de vida de cada uno de los participantes.

Explicó que cuenta con 29 emprendedores con idea de negocio diferente de departamentos como Antioquia, Caldas, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca y el Quindío que es la sede anfitriona.

La feria es a partir de las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 7 de la noche.

Yeferson Cifuentes, emprendedor

Yo tengo dos emprendimientos, tengo uno que se llama Disrup, que es ropa deportiva, tenemos camisetas, ropa pues estampados, personalizados y ropa para caballero y dama y también vendemos suplementos, toda la parte de línea Fit.

Y el otro se llama Quefiambrearmenia, que es pensado eh es como cocina oculta donde ofrecemos fiambres los fines de semana, sábados y domingos por encargo en Armenia, estamos como Quefiambrearmenia en Instagram y nos pueden hacer pedidos al 322 950 0742.

¿De dónde salió la idea de los emprendimientos?

A partir de la necesidad propia, de querer generar recursos desde lo laboral y pues también analizando la competencia, yo soy diseñador visual digital y tengo una especialización en gestión de proyectos e innovación y aquí es como aplico los conocimientos desde la academia a la vida real.

¿Cómo le ha ayudado el ICBF?

El ICBF me ha ayudado bastante, yo egrese del programa de protección en enero, y estaba desde los 8 años hasta los 26, me dieron universidad, me dieron la especialización, diplomado y pues familias que, de hecho, no son de sangre, pero me consideran como parte de la familia, entonces es lo más hermoso y aun así haber regresado, aún me siguen invitando en estos tipos de eventos que me beneficia

¿Por qué llegó al ICBF a los 8 años?

Llegué al ICBF por carencias familiares en lo económico en donde mi abuela pues no me podía tener, ni mis padres tampoco se podían hacer cargo, y eso me permitió continuar, sin embargo, pero para mí el deseo era como romper esas cadenas generacionales de pobreza.

Entonces, yo creo que más que ayudarme en una carrera, más que ayudarme en lo económico que supremamente bueno y que fue lo que hicieron es también me ayudaron a romper de alguna otra forma cadenas generacionales que mis primos ya están viendo y están aplicando.

¿hoy tiene todavía esos vínculos familiares?

Sí, yo, por ejemplo, yo voy mucho donde mi abuela, la vecina, mis primos al ver, por ejemplo, de venga, este pelado pudo y aprovechó. Nosotros pues no tenemos la misma oportunidad, pero dentro de las posibilidades y oportunidades que nosotros tenemos, también han aprovechado. Entonces, de alguna otra forma me ponen como de ejemplo.