Altas Cortes se reúnen en Barranquilla para debatir el futuro de la justicia en Colombia

Barranquilla será el punto de encuentro de los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Durante el I Encuentro de Altas Cortes y el V Encuentro de la Jurisdicción Disciplinaria, los altos funcionarios abordarán temas clave para el fortalecimiento del sistema judicial. Se prevé también la participación de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.

Reforma a la justicia y avances judiciales

Entre los temas centrales del evento estarán la Reforma a la Justicia y los avances en los procesos penal y laboral. El magistrado Mauricio Rodríguez Tamayo, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, destacó la importancia de este espacio al afirmar:

“Vendrá la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, la JED y, por supuesto, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. ¿Y de qué vamos a hablar en este encuentro? De los temas transversales de la justicia. Es importante destacar que la señora fiscal general de la Nación también se unirá al evento, junto a otras autoridades nacionales que se congregarán en la bella ciudad de Barranquilla para dialogar sobre justicia, acceso del ciudadano, y la participación de las mujeres en el ejercicio de la función judicial. Abordaremos las grandes reformas del año, como las modificaciones legales al sistema procesal penal y al sistema procesal laboral, y conversaremos sobre cómo se comunican las decisiones y cómo mejorar ese acceso del ciudadano. Será un evento académico de gran nivel, en el que los principales expositores serán los mismos magistrados de las Altas Cortes. Y todo esto tendrá lugar aquí, en Barranquilla”, explicó.

Las discusiones buscarán consolidar propuestas que permitan modernizar y agilizar la justicia en Colombia.

Expectativa por presencia del Presidente

Se espera que el presidente Gustavo Petro participe en la instalación del encuentro, dando apertura oficial a un diálogo de alto nivel que reunirá a las más importantes autoridades judiciales del país. Su presencia marcaría el inicio de una agenda enfocada en los retos actuales del sistema y la necesidad de implementar transformaciones estructurales.