Restricciones en la zona portuaria de Barranquilla por fuertes vientos: estas son las medidas

Los fuertes vientos que se están registrando en Barranquilla han generado restricciones temporales en la navegación en la zona portuaria de Barranquilla.

La Dirección General Marítima (Dimar) informó que las fuertes brisas que se registran actualmente en la ciudad están generando condiciones adversas para la navegación, especialmente por el aumento significativo del viento y del oleaje.

Durante esta temporada, los vientos pueden superar los 30 o 35 nudos durante las noches, lo que obliga a restringir temporalmente operaciones como embarques, desembarques y maniobras de pilotes prácticos.

¿Qué dice Asoportuaria?

Por eso, Lucas Ariza, director de Asoportuaria, explicó que las restricciones aplicadas en el puerto son temporales y suelen extenderse por periodos cortos, principalmente en horas de la noche.

Ariza agregó que este fenómeno ocurre cada año entre diciembre y febrero, y que actualmente no existe preocupación frente a afectaciones operativas.

Señaló además que las lluvias en el centro del país representan un mayor reto para el puerto debido al aumento de sedimentos en el río, situación que en este momento no se presenta.