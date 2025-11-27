¿Qué pasó en Barlovento?: 41 personas intoxicadas por inhalación de peligroso químico

En Barranquilla, 41 personas, entre ellos, varios menores de edad resultaron afectadas con síntomas respiratorios tras inhalar cloruro de metileno.

27 son niños y 14 adultos, los cuales fueron llevados al Camino Nuevo Barranquilla y la Clínica Centro, donde fueron atendidos por el personal médico. Entre las personas afectadas, un menor de dos años presentó neumonitis química debido a la inhalación de este químico y permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Las personas presentaron mareos, náuseas y vómitos tras la inhalación de este químico que fue arrollado a orillas del caño de la Ahuyama, así lo indicó el coronel Belkyn Villarreal, comandante operativo de la Policía Metropolitana.

Caracol Radio habló con la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Barlovento, Ana Cecilia Palomino, quien relató que la emergencia comenzó cerca del mediodía del miércoles, cuando un fuerte olor químico desató el pánico entre los vecinos.

Según contó, un niño de una guardería comunitaria fue visto desmayado y varias personas comenzaron a correr sin entender qué estaba ocurriendo. Palomino aseguró que lo primero fue proteger a los adultos mayores y ayudar a evacuar a los menores, mientras el caos se extendía por el barrio.

La lideresa comunitaria explicó que el incidente se habría originado en una empresa ubicada junto al caño de la Ahuyama, donde se realizan trabajos de soldadura y recuperación de embarcaciones.

Indicó que se habló de un químico posiblemente peligroso para las vías respiratorias y que varios niños y adultos resultaron afectados con síntomas como desmayos y vómito.

Atención inicial de afectados: Camino Nuevo Barranquilla: 17 personas, 13 menores de edad y 4 adultos. Un menor de 2 años fue remitido a la UCI del Camino Adelita de Char.

Clínica Centro: 24 personas atendidas, de ellas 14 niños y 10 adultos.