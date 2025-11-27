“Alocuciones deben ser plurales”: Presidente del Consejo de Estado tras apelación de Petro

Desde Barranquilla, el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, respondió a la apelación del Presidente Gustavo Petro al fallo del alto tribunal que regula las alocuciones presidenciales y los consejos de ministros transmitidos en televisión.

El magistrado Álvarez sostuvo que el presidente Gustavo Petro tiene el derecho de interponer una impugnación, pero reiteró que estas alocuciones deben realizarse respetando las normas.

“En ese orden de ideas, la justicia ha resuelto estos asuntos siempre bajo el entendido de que tratándose de un derecho que tiene el Presidente de la República de emitir alocuciones presidenciales o de hacer consejos de ministros, tiene que ser bajo el marco estricto del respeto de la pluralidad informativa y sobre todo el derecho de los colombianos a escoger los contenidos televisivos”, dijo.

La apelación del Presidente Gustavo Petro

Ha trascendido que el abogado del presidente Gustavo Petro interpuso una apelación días atrás al fallo de primera instancia del Consejo de Estado que regula las alocuciones.