“Nadie se puede creer dueño del Estado”: magistrado Ibáñez al presidente Gustavo Petro

En el marco de la instalación del I Encuentro de las Altas Cortes y V Encuentro de la Jurisdicción Disciplinaria, los magistrados presidentes de los altos tribunales hicieron un fuerte llamado a respetar la constitución.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional afirmó que las autoridades, en especial, deben ser los primeros en respetar la constitución y, en sentido, hizo un llamado a las autoridades, incluído, el presidente Gustavo Petro.

“Por esa razón y para cumplirlo, esa sociedad se da una constitución política. Y por lo tanto, todos, particulares y autoridades deben estar sometidas a la constitución. Nadie se puede crear dueño del Estado”, dijo.

Asimismo, aseguró que este respeto a la constitución es una garantía para que haya una sociedad civilizada.

Noticia en desarrollo...