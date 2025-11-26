Verónica Alcocer es captada de compras en Estocolmo, le respondió a periodista: “no hablo inglés”

La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, ha estado en el ojo público, luego de que se le cuestionará por su lujoso estilo de vida fuera del país. Es así que, recientemente, fue vista nuevamente en la capital de Suecia, Estocolmo, dónde se encontraba de compras con el empresario catalán-colombiano Manuel Grau Pujadas.

Le recomendamos: Verónica Alcocer no tiene sueldo, y es libre de hacer lo que quiera: Petro ante polémica

Esto se dio a conocer mediante un video que grabó el medio sueco, Expressen, donde un periodista se le acercó para hacerle un par de preguntas, allí, se visualiza como la primera dama evade al corresponsal respondiendo “no hablo inglés”.

INTERNACIONAL | Verónica Alcocer, se encuentra de compras en Estocolmo escapando de las sanciones estadounidenses y de investigación por fraude.



Alcocer respondió “no hablo inglés” para evadir preguntas. pic.twitter.com/Wb47Kg0TDX — CW+ Noticias (@CWMasNoticias) November 25, 2025

Asimismo, no solo Alcocer evade la cámara, sino que su acompañante impide que la misma, sea grabada. Además, es importante recordar que, ella llegó a Suecia en octubre del 2025.

Por otro lado, la primera dama, al igual que el presidente Gustavo Petro, Armando Benedetti y Nicolás Petro, fue incluida a la Lista Clinton, una condición que se supone que, afecta la vida financiera del acusado. Lo que ha provocado que se le cuestione el lujoso estilo de vida que lleva.

Expressen publica investigación sobre Alcocer y su exclusivo estilo de vida

Si bien el presidente colombiano ya se ha pronunciado acerca de los gastos que tiene Alcocer en el exterior, aseguró que ella no tiene nada que ver con la administración de recursos públicos y entre otras acusaciones en las que Gustavo Petro la defendió, asegurando que ella es uno mujer libre de hacer lo que quiera, y que no permitirá que se le hagan calumnias a su nombre.

Pese a ello, dentro del archivo investigativo del medio sueco, ellos resaltaron que Verónica Alcocer “derrochaba” el dinero en fiestas privadas, restaurantes costosos y clubes exclusivos dirigidos hacia la élite sueca de Estocolmo.

Esto último fue controversial, ya que al estar dentro de la lista “negra” de EE. UU., no se le debería de permitir tener acceso a ese tipo de fiestas o eventos privados.

Le puede interesar: Los problemas de Verónica Alcocer para volver a Colombia: Petro aseguró que la iba a ayudar

¿Es la primera vez que la primera dama es vista o captada en cámara?

El medio sueco ha informado en varias ocasiones que, Alcocer, ya ha sido vista en jets privados en compañía de empresarios. Asimismo, Expressen ha dejado en claro que desde el día uno que la primera dama llegó, ha estado viviendo un estilo de vida de alto nivel. A su vez, se le ha visto en evento con grandes figuras suecas.

Lo que más incertidumbre causa, es la falta de información a cerca del dinero, puesto que nadie sabe de donde proviene esa fuente económica que le permite vivir de tal manera. Además, en recientes declaraciones, Petro ha dicho que ella no tiene ningún sueldo.

Veo a la extrema derecha envidiosa con Verónica, la madre de mis hijas.



Hace conjeturas calumniosas como siempre, ya le hicieron mucho daño, un enorme daño, y ella no es como yo.



Es una mujer libre, no gasta ni un peso del erario. Como la extrema derecha del país vive del… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2025

Incluso, varios medios de Suecia, destacan que hay coincidencias temporales desde la llegada de Alcocer al país nórdico con relación a la reciente compra de los aviones Gripen hacia la empresa Saab por más de $16 billones de pesos, además, un punto que resaltan estos medios, es que, la situación es extraña, ya que esta empresa, es de Suecia, lo que genera aún más especulaciones.

Otras noticias: Fiestas privadas y cenas de lujo: la excéntrica vida que lleva Verónica Alcocer en Europa