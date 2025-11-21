Verónica Alcocer no tiene sueldo, y es libre de hacer lo que quiera: Petro ante polémica

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre la vida de la primera Dama, Veronica Alcocer en Suecia, pues la han encontrado en restaurantes prestigiosos, eventos reconocidos y acompañada de la alta sociedad de este país europeo.

Ante la polémica que generó los altos costos de vida que estaría teniendo la primera Dama, el presidente Gustavo Petro salió a defenderá, aseguró que ella no devenga un sueldo de recursos públicos del país y es que es una mujer libre para hacer lo que quiera.

Reiteró también en que nada tuvo que ver con el contrato de los aviones Gripen.

El jefe de Estado no dejó pasar la oportunidad para cuestionar nuevamente la decisión del gobierno de Estados Unidos de incluirlos a la lista Clinton, y señaló en que los colombianos deberían ser contra el mandatario Donald Trump, por separar a una madre de su hija con la inclusión de la lista Clinton, y las afectaciones que les está generando al no poder volver al país.