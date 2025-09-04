¿Qué dice Presidencia sobre la visita de la primera dama, Verónica Alcocer, a la Cárcel La Picota?

Colombia

La precandidata presidencial Vicky Dávila cuestionó que la Primera Dama, Verónica Alcocer, tuviera una visita prevista para este jueves 4 de septiembre en la Cárcel La Picota, en Bogotá, según dijo, con 58 reclusos.

“El Gobierno tiene que explicar por qué ella está visitando las cárceles a 8 meses de las elecciones presidenciales. ¿Estamos frente al pacto de La Picota 2.0?”, fue el reclamo de la periodista y ahora aspirante presidencial.

Al respecto, informaron desde la Casa de Nariño que en efecto esta visita se iba a llevar acabo y que se trataba de “una jornada de escucha activa en la cárcel la Picota”, con el objetivo de “conocer los procesos de resocialización (panadería y artesanías que realizan) con el fin de apoyar las segundas oportunidades”.

Aseguran desde Presidencia que esta es una actividad que viene realizando desde 2024 en diferentes cárceles del país, en ciudades como Montería, Sincelejo, Santa Marta, y recientemente en Barranquilla.

Dijeron incluso que esta labor, que busca estudiar cómo desde los centros penitenciarios se puede aportar a los procesos de reconciliación en el país, está siendo debidamente registrada en sus redes sociales, visibilizando el trabajo realizado, las jornadas de escucha y también enviando un mensaje de respeto, no violencia y no polarización.