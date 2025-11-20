Los problemas de Verónica Alcocer para volver a Colombia: Petro aseguró que la iba a ayudar

Y es que las implicaciones por la inclusión a la lista Clinton parecen no parar, pues ahora estaría afectando directamente a la primera Dama, Verónica Alcocer.

En medio de la conmemoración de los 94 años de la casa militar, el presidente Gustavo Petro confirmó la información que se había difundido y aseguró que la primera dama, Verónica Alcocer, ha tenido problemas para regresar al país.

“La mamá de Antonella no puede llegar aquí porque no puede, a tal grado ha llegado la ignominia, no es por otra razón“, señaló el presidente desde la Casa de Nariño.

Sin embargo, el jefe de Estado aseguró que va hacer todo para que su esposa pueda regresar al país: “Y yo voy a hacer que pueda porque si un padre no puede reunir a una madre con su hija, siendo mi familia, no voy a poder reunir las familias colombianas tampoco”.

¿Por qué sucedió esto?

Como parte de las implicaciones por la inclusión a la lista Clinton, varias empresas estarían aplicaciones medidas contra el presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro, así como para el ministro del Interior, Armando Benedetti. Esto con el propósito de evitar posibles represalias del gobierno estadounidense.

Cabe recordar que por este motivo, la firma italiana Leonardo helicopters, también anunció la suspensión del mantenimiento al helicóptero presidencial.

Además, el presidente colombiano ya habría tenido afectaciones durante su gira por Arabia Saudita, pues le negaron el suministro de combustible y la revisión al avión presidencial.

¿Dónde está Verónica Alcocer?

Esta semana, surgió una polémica por los altos costos de vida que se estaría dando la primera Dama, Verónica Alcocer en Suecia.

Se habla de apariciones en hoteles exclusivos, eventos reservados, compras de lujo y acompañada de la alta sociedad de ese país.