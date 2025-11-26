Tunja acumula proyectos de vivienda con graves irregularidades

La Alcaldía de Tunja ordenó la apertura de una actuación administrativa contra la constructora Imhotep Ingeniería y Mantenimiento S.A.S., responsable del proyecto Urbanización Remansos de los Patriotas, ubicado en el barrio Los Patriotas. La decisión se tomó tras recibir más de 40 quejas formales de ciudadanos que aseguran haber firmado promesas de compraventa y entregado anticipos económicos sin que la empresa cumpliera con la entrega de las viviendas ni respondiera a los requerimientos oficiales.

Según la Resolución 1543 de 2025, los compradores denuncian incumplimientos contractuales reiterados y la falta de avances en la obra. La Secretaría de Infraestructura Territorial trasladó las quejas a la Fiscalía General de la Nación, y la administración municipal notificó en varias ocasiones a la constructora sin obtener respuesta.

Incluso en una mesa técnica realizada en noviembre de 2024, la empresa se habría comprometido a aclarar la situación, pero posteriormente no entregó información ni documentación solicitada.

El proceso se sustenta en la Ley 66 de 1968, que regula la enajenación de inmuebles destinados a vivienda y faculta a las autoridades para intervenir cuando se presentan conductas irregulares como la recepción de anticipos sin garantías, la violación de estatutos, la negativa a rendir cuentas o el manejo inseguro de los negocios. La norma también permite, en casos graves, la toma de posesión de los bienes y haberes de la empresa y su eventual liquidación, funciones que pueden ser solicitadas ante la Superintendencia de Sociedades, entidad a la que también fue notificada la decisión.

La resolución señala que, desde 1988, los municipios asumieron la vigilancia y el control de los proyectos de vivienda, responsabilidad que en Tunja recae en la Inspección Octava de Policía con funciones de Control Urbano. El Concejo Municipal ratificó esta competencia en 2024 mediante el Acuerdo 021, delegando a la Secretaría del Interior y Seguridad Territorial la labor de inspección sobre constructores y enajenadores, inscritos o no en la lonja de propiedad raíz.

Como parte del proceso, la Alcaldía exigió a la constructora que entregue en un plazo de cinco días información detallada sobre el estado real del proyecto, incluidos el avance de la construcción, la existencia de licencias, permisos de venta, escrituración, estado de zonas comunes y servicios públicos. También se requirió a las Curadurías Urbanas 1 y 2 para que aporten las licencias otorgadas y el estado del trámite de propiedad horizontal, así como a la Inspección Octava para que reporte todas las actuaciones adelantadas sobre el predio.

Además, la administración municipal convocó a una visita oficial de control para el 2 de diciembre de 2025 a las 9:00 a.m., en la que se verificará en terreno la situación del proyecto. El acto administrativo también ordena informar a todos los ciudadanos afectados, quienes podrán constituirse como parte dentro del proceso y aportar pruebas adicionales.