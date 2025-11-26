Tabla de goleadores de la Champions League tras el póker de Mbappé: ¿Cuál es el mejor colombiano?

Kylian Mbappé festeja uno de sus cuatro goles ante el Olympiacos. (Photo by David S. Bustamante/Real Madrid via Getty Images) / David S. Bustamante

El crack francés Kylian Mbappé fue la gran figura del Real Madrid en el triunfo 3-4 sobre el Olympiacos, en juego por la quinta fecha de la fase regular de la Liga de Campeones. Mbappé anotó todos los goles de su club para lidera la remontada en Grecia.

Con su póker, el delantero de 26 años amplió su diferencia como máximo anotador de la Champions con nueve tantos. Tomando distancia sobre su principal perseguidor, el nigeriano Victor Oshimen, jugador del Galatasaray que suma seis tantos.

El noruego Erling Haaland, del Manchester City, y el inglés Harry Kane, del Bayern Múnich, son los siguientes en la lista, cada uno con cinco anotaciones.

¿Quién es el mejor colombiano en la tabla de goleadores?

Luis Díaz, extremo guajiro del Bayern Múnich, figura en la casilla 11 de la tabla de goleadores con un grupo de jugadores que ha conseguido tres anotaciones. El colombiano ha anotado en cuatro compromisos, para un promedio del 0.75. Lucho pagó en Londres, contra el Arsenal, la primera de tres fechas de sanción en el torneo.

Por su parte, con su anotación de este miércoles en la goleada 3-0 del Sporting al Club Brujas, Luis Javier Suárez completó dos anotaciones en cinco compromisos, para un promedio goleado de 0.4.

Tabla de goleadores

1) Kylian Mbappé (Real Madrid): 9 Goles

2) Victor Oshimen (Galatasaray): 6 Goles

3) Erling Haaland (Manchester City): 5 Goles

3) Harry Kane (Bayern Múnich): 5 Goles

...

11) Luis Díaz (Bayern Múnich): 3 Goles

...

26) Luis Javier Suárez (Sporting Lisboa): 2 Goles