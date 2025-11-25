Bukele arma la polémica en El Salvador: “Sacar al Bolillo Gómez de la Selección sería retroceder”. (Photo by Omar Vega/Getty Images) / Omar Vega

¡Sorpresa total en El Salvador! A pesar de la reciente eliminación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, la dirigencia tomó la decisión de continuar con el proceso comandado por el entrenador Hernán Darío Gómez.

Bukele arma la polémica en El Salvador por la conferencia de prensa de Bukele

En conferencia de prensa, Yamil Bukele, presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) y único candidato a presidir la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), señaló este martes 25 de noviembre que bajo su gestión dará continuidad al ‘Bolillo’ Gómez con el objetivo de buscar de una vez por todas la clasificación a una Copa del Mundo.

“El ‘Bolillo’ continúa”, empezó diciendo en su discurso y lo explicó: “Quitar al ‘Bolillo’ en este momento es retroceder y perder 10, 11 meses”. Todo esto en medio de las fuertes críticas que el periodismo y los hinchas en general han lanzado contra el antioqueño.

En medio de la presentación de su plan de gestión, el dirigente explicó que, de acuerdo con su estrategia, “las evaluaciones son periódicas, de corto, mediano y largo plazo” para las selecciones y en dicho sentido “no solamente lo deportivo va a primar sobre las decisiones”.

¿Cómo le ha ido al Hernán Darío Gómez en El Salvador?

Es preciso recordar que el ‘Bolillo’ Gómez asumió la dirección del seleccionado salvadoreño a finales del pasado mes de febrero y desde entonces dirigió 14 partidos, en los que sumó únicamente 2 victorias, además de 4 empates y 8 derrotas. Estos partidos han sido 3 amistosos, 3 de Copa Oro y 8 de la eliminatoria para la Copa del Mundo de 2026.

Precisamente, durante los seis encuentros de la última fase mundialista, El Salvador cosechó únicamente un triunfo y perdió cinco veces, todos ellos de manera consecutiva, para quedar último en el Grupo A de la Concacaf. Respecto a los goles, anotó solamente dos y recibió 11.

El Salvador buscaba ir a su tercer mundial, instancia a la que accedió en México 1970 y España 1982, con la esperanza de que la ausencia de México, Estados Unidos y Canadá en la eliminatoria, dado que son los anfitriones del Mundial de 2026, le diera más oportunidades de clasificarse.

