Sporting gana con el golazo de Luis Suárez en UEFA Champions League: vea acá el tanto ante Brujas. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images) / Gualter Fatia

¡Luis Suárez continúa intratable! Este miércoles 26 de noviembre, el delantero colombiano marcó un golazo en el partido que enfrentó al Sporting de Lisboa con Brujas en la quinta jornada de la Champions League.

Fue un baile del equipo portugués en el Estadio Jose Alvalade, teniendo en cuenta que a la media hora ya tenía su victoria prácticamente asegurada. Además, esos tres puntos le valieron para meterse en zona de clasificación directa a los octavos de final.

Le puede interesar: Jugador que intentó lesionar a Falcao se arrepiente años después: “Hice una pelotudez”

⏹️ 𝐌𝐀́𝐆𝐈𝐂𝐎 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆! 🌟 Grande vitória Leonina frente ao Club Brugge KV na 5.ª jornada da UEFA Champions League! 👏



⚽ Geovany Quenda, Luis Suárez e Francisco Trincão.

🟢 3-0 🔵 // #SCPCLU #UCL pic.twitter.com/W9MwAofu4r — Sporting CP (@SportingCP) November 26, 2025

La primera anotación del partido se produjo a los 24 minutos, cuando Nordin Jackers protagonizó una brillante atajada, pero en el rebote apareció Geovany Quenda para abrir la cuenta.

Vea acá el gol de Luis Suárez en Sporting vs. Brujas

El segundo gol del partido llegó por intermedio de Luis Javier Suárez a los 31 minutos. Catamo filtró un espectacular entre líneas para aprovechar la velocidad del delantero samario, que ingresó al área en soledad y definió sutilmente por encima del arquero Jackers. Golazo.

No se lo pierda:

Luis Javier Suárez 31'



Champions League | 🇪🇺 Sporting CP 2-0 Club Bruggepic.twitter.com/BxAU6P8a0D — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 26, 2025

Con la tranquilidad que le daba la ventaja parcial de 2-0, el Sporting salió a al segundo tiempo con la intención de mantener la posesión del balón y asegurar el resultado.

En medio de este panorama, llegó el tercero y definitivo tanto portugués. Sobre los 70 minutos, Francisco Trincao culminó una extraordinaria jugada colectiva con un zurdazo al palo lejano del arquero. Goleada consumada.

Sporting de Lisboa llega a 10 unidades y se mete a la octava posición de la Champions League, ubicación que le permite tener cupo asegurado a los octavos de final del campeonato. Así pues, el cuadro luso tiene tres jornadas para mantener la ubicación y con ello conseguir una histórica clasificación.