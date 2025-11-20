Mundial de fútbol

¿Cómo se jugará el repechaje intercontinental para clasificar a Mundial 2026? Fechas clave y cruces

Conozca el fixture de la repesca en Monterrey y Guadalajara

Trofeo en el sorteo del repechaje intercontinental / Getty Images.

Trofeo en el sorteo del repechaje intercontinental / Getty Images. / NurPhoto

Santiago Mojica Alarcón

Se definieron los caminos para los equipos instalados en los repechajes rumbo al Mundial 2026, donde 22 selecciones lucharán por los últimos 6 cupos disponibles, que harán parte del bombo 4 en el sorteo de la fase de grupos, el viernes 5 de diciembre. En el caso de la repesca intercontinental, está programada entre el 23 y el 31 de marzo del año entrante.

La competencia se disputará en los estadios de Guadalajara y Monterrey, dos de los escenarios que albergarán la competencia global, y otorgará 2 boletos a la primera Copa del Mundo en la historia conformada por 48 países.

Las selecciones instaladas esta repesca son Surinam (Concacaf), Bolivia (Conmebol), Nueva Caledonia (Oceanía), Irak (Asia), Congo (Africa) y Jamaica (Concacaf).

Fixture del repechaje intercontinental

Oficial de FIFA en transmisión en vivo.

Noticia en desarrollo...

