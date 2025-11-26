La fiscal Camargo ha garantizado impunidad a criminales: Lina Garrido pide inclusión a Lista Clinton

En 6AM de Caracol Radio, la representante a la Cámara, Lina Garrido, reiteró su llamado para que el Secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, realice la inclusión de la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, a la lista Clinton (OFAC).

Según la representante Garrido, la fiscal Camargo ha “permitido dar privilegios y levantamiento de órdenes de captura a criminales, en situación que tiene a Colombia inundada de coca y criminalidad”

La relación entre Petro y Camargo

Garrido aseguró que la relación entre ambas partes ha sido beneficiosa para el presidente Gustavo Petro. La representante recuerda que hay un sin número de investigaciones en curso alrededor del presidente, las cuales no han avanzado, según ella, debido a la cercanía de la Fiscal con el mandatario.

“Hay tantas acciones delincuenciales por parte del gobierno y del presidente que no están dando resultados. La Fiscal llevaba con información desde 2024 que hubiese impedido el atentado de Amalfi, de hecho, ya la Fiscal de Antioquia tenía esa información.

Además, asegura que la reciente investigación que ha dado a conocer que habría infiltrados de grupos criminales en el gobierno y en las Fuerzas Militares, solo deja más dudas de la inacción por parte del gobierno.

El llamado de Lina Garrido a Marco Rubio

“No podemos seguir quedándonos callados, no podemos seguir con la inacción frente a la inacción y la complicidad que puede existir de la Fiscal”, dijo Garrido, reiterando que podría existir cierta complicidad con Petro en medio de los escándalos que rodean al gobierno.

“Todos los días nos damos cuenta, de cuál es la relación tan cercana que tiene el órgano de justicia y el presidente, debe garantizarnos justicia”, finalizó la representante, asegurando que continuará solicitando la inclusión de la Fiscal a la lista OFAC.

En la carta enviada a Marco Rubio la representante cuestionó la decisión de eliminar las unidades del GAULA, asegurando que eso impedía la acción de los diferentes jueces y fiscales para combatir la delincuencia, en especial, a la estructura del Tren de Aragua.

En la misiva también argumentó que el actuar de la fiscal ha generado que la estabilidad y seguridad del país estén en entredicho, razón suficiente para que EEUU tome acciones correspondientes con la Fiscal.

¿Qué miembros del gobierno están en la Lista Clinton?

Recordemos que las figuras del Gobierno de Gustavo Petro incluidas en la denominada Lista Clinton (oficialmente la lista de Nacionales Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros - OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU.) son:

Gustavo Petro, p residente de la República.

residente de la República. Armando Benedetti, en su calidad de ex ministro del Interior.

Es importante mencionar que la inclusión también se extendió a la esposa del presidente, Verónica Alcocer, y a su hijo, Nicolás Petro Burgos, aunque estos no son funcionarios activos del gobierno en el momento de la designación.