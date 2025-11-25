Gobernador Rendón solicita destitución inmediata de Wilmar Mejía de la Universidad de Antioquía

El escándalo por las supuestas conexiones entre Wilmar de Jesús Mejía, conocido como alias Chulo, y las disidencias de las FARC volvió a escalar este martes tras las fuertes declaraciones del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en entrevista con 6AM .

El mandatario pidió la destitución inmediata del delegado del Gobierno en el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia, luego de que una investigación periodística revelara presuntos vínculos con la estructura criminal de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

“No es un delegado cualquiera, es una pieza clave”: Rendón alerta sobre infiltración en la universidad

Durante la entrevista, el gobernador fue enfático en que alias Chulo no actuaba como un funcionario académico, sino como un operador estratégico de una red de apoyo al grupo comandado por alias Calarcá, que tiene presencia en varias subregiones del país.

El mandatario explicó que el Consejo Directivo de la U. de A. es un escenario en el que se toman decisiones que afectan a más de 40.000 estudiantes, y por eso considera inaceptable que un funcionario investigado por vínculos con las disidencias ocupe ese cargo.

Investigación periodística encendió las alarmas

La controversia tomó fuerza luego de que Noticias Caracol revelara audios y documentos que vinculan a Mejía con integrantes de la estructura de alias Calarcá. Según la investigación, el funcionario habría actuado como intermediario, facilitador y enlace entre el grupo armado y diferentes espacios de influencia social y académica en Antioquia.

Estas revelaciones llevaron al gobernador a exigir una reacción del Gobierno Nacional, al considerar que la presencia de Mejía en el Consejo Directivo es incompatible con la seguridad del departamento.

Rendón pide respuesta inmediata del Gobierno Petro

El gobernador insistió en que el Gobierno debe retirar a Mejía de todos los cargos públicos hasta que las investigaciones avancen.“Estamos hablando de una infiltración muy delicada. El Gobierno Nacional debe actuar de inmediato y no minimizar un caso que compromete a la universidad pública más importante del departamento”, sostuvo.

Rendón aseguró que su administración está presta a colaborar con las autoridades judiciales y de inteligencia para que se esclarezca el alcance de la red que, según él, funcionaba dentro de la universidad.

El escándalo también ha despertado preocupación entre estudiantes, profesores y directivos, quienes han pedido claridad sobre las denuncias y garantías de transparencia para el funcionamiento del Consejo Directivo.

La Gobernación de Antioquia solicitará una revisión exhaustiva de los mecanismos de designación de delegados del Gobierno y un refuerzo de los filtros de seguridad.

El caso Calarcá: una estructura en expansión

La investigación de los organismos de inteligencia ha advertido que el grupo de alias Calarcá es uno de los frentes disidentes con mayor capacidad de expansión en el país, con redes que se extienden desde el Magdalena Medio hasta el sur de Córdoba y el oriente antioqueño.

Para Rendón, que uno de sus supuestos operadores haya llegado a un cargo directivo en la Universidad de Antioquia es “la señal más grave” de cómo las estructuras criminales buscan penetrar espacios académicos y de decisión institucional.