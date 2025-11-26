Precio del dólar en Venezuela HOY 26 de noviembre: hay un leve aumento, según el BCV

El dólar en Venezuela ha venido afrontando una constante subida a lo largo del 2025, especialmente por cuenta del debilitamiento del bolívar. Esto hace que su cotización sea cada vez menor con respecto a otras divisas que se manejan en el país, incluyendo el euro.

Y es que esta situación ha golpeado directamente las finanzas de varios venezolanos que buscan la forma de comprar los productos necesarios para su sustento diario. Eso sin mencionar la expectativa que se vive en territorio bolivariano ante una posible intervención por parte de Estados Unidos tras las acciones militares que ordenó el presidente Donald Trump.

Si bien existe este riesgo, para los venezolanos es mucho más preocupante el continuo aumento del dólar, pues deben lidiar con los frecuentes cambios de precio en muchos productos de la canasta familiar ante la dolarización que estos tienen. Por ejemplo, un kilo de pollo puede costar hasta cuatro salarios mínimos, cuya cifra se ha mantenido en 130 bolívares desde marzo de 2022.

A pesar de que el régimen de Nicolás Maduro ha ofrecido diferentes bonos, incluyendo el de guerra, para que los venezolanos puedan ganar un sueldo más alto, esto resulta insuficiente para que ellos puedan adquirir diferentes productos esenciales. Al respecto, un estudio realizado por la organización Living Cost señala que un ciudadano en Caracas necesita por lo menos unos 1.130 dólares solo en canasta familiar y gastos esenciales.

Pese a esta situación, el dólar en Venezuela ha mantenido un alza más controlada en los últimos días ante un posible escenario de conversaciones entre Donald Trump y Nicolás Maduro, lo que podría desescalar la tensión surgida entre ambos gobernantes desde que este último volvió a asumir la presidencia de los Estados Unidos el pasado 20 de enero.

Así está el precio del dólar en Venezuela para este miércoles 26 de noviembre

Justamente, el Banco Central de Venezuela reportó una ligera alza en el precio del dólar para este miércoles 26 de noviembre de 2025. Según explica la entidad, se cotiza en 243,5727 bolívares durante esta jornada, un leve aumento con respecto a los 243,110 bolívares reportados el día martes.

Por otra parte, el Banco Central de Venezuela también informó las cifras en las que se cotizan las demás divisas a nivel nacional para este miércoles 26 de noviembre. Estas son:

Euro: 281,76002790 bolívares

281,76002790 bolívares Yuan chino: 34,38349802 bolívares

34,38349802 bolívares Lira turca: 5,74117278 bolívares

5,74117278 bolívares Rublo ruso: 3,09211105 bolívares.

Casas de cambio en Venezuela para este miércoles 26 de noviembre

En su informe, la entidad también señaló el valor que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela durante la jornada de este miércoles para aquellos ciudadanos que estén interesados en hacer transacciones con dólares: