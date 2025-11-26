“Venezuela vive una coyuntura decisiva para su existencia como República”: Nicolás Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que el país enfrenta una “coyuntura decisiva para su existencia como República" afirmando que está prohibido fallar en la defensa de la nación frente a las amenazas de Estados Unidos.

Desde la Academia Militar de Fuerte Tiuna, ubicada en Caracas y rodeado de sus más altos funcionarios, el gobernante dijo que “no hay excusa para nadie, sea civil, sea político, sea militar o sea policía”, “en un momento en el que la patria reclama el mayor esfuerzo y sacrificio”.

“Si la patria reclama, la patria tendrá nuestra vida, si es necesario”, expresó el jefe de estado.

Cabe destacar que Maduro hizo este anuncio al concluir una marcha en la que miles de simpatizantes del chavismo y funcionarios participaron para rechazar lo que califican como amenazas y ataques del imperialismo, en referencia al despliegue militar que Washington presenta como una operación contra el narcotráfico en el Caribe.

La movilización tuvo lugar un día después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmara la designación oficial del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero, organización que, según la administración de Donald Trump, estaría liderada por Maduro junto con altos mandos del gobierno venezolano.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que planea hablar con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, a pesar de haberlo designado como líder del Cartel de los Soles.

“Si podemos salvar vidas y si podemos hacer las cosas por las buenas, esta bien”, aseguró Trump.

Recordemos que la tensión entre ambos países ha ocasionado la suspensión de varios vuelos desde y hacia Venezuela, luego de que la Administración Federal de aviación estadounidense pidiera extremar precauciones al sobrevolar Venezuela por aumento militar en la zona.

